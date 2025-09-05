Milicia Nacional activa este viernes unidades comunales en todo el país

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la activación del primer ciclo de la Milicia Nacional, convocando a los nuevos milicianos a unirse a sus filas a partir de mañana, 5 de septiembre.

«Esta primera activación será para brindar la primera inducción de esta nueva etapa y, una vez que se active, los alistados pasaran a niveles más elevados y superiores. La meta de mañana es movilizar a los 8 millones 200 mil venezolanos y venezolanas que están en el Sistema Defensivo Nacional, y que, sumado a la base poderosa de 4 millones 500 mil milicianos ya entrenados durante años, se suman los nuevos alistados y las nuevas alistadas», preció el presidente desde el Puesto de Comando en el Palacio de Miraflores.

Esta iniciativa representa un hito en la historia del país, ya que por primera vez se activarán Unidades Comunales de Milicia en los 5.336 circuitos comunales existentes a nivel nacional.

«Serán 15 mil 751 Bases Populares de Defensa Integral en todo el territorio nacional», especificó. Aseguró que cada unidad de la Milicia Nacional Bolivariana dispondrá de estas Bases como parte del esquema de organización territorial, orientado al fortalecimiento de la defensa integral del país.

El Mandatario destacó el valiente alistamiento de los ciudadanos que se han sumado a de forma voluntaria a la Milicia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e informó que el proceso se mantendrá abierto de forma permanente a través del sistema Patria.

Señaló que Venezuela tiene la capacidad de garantizar la estabilidad, la paz, la libertad , así como la vida y la felicidad.

«El pueblo venezolano ha sabido salir al paso para derrotar en todos los campos que nos han tocado al fascismo, a la fascista, criminal y asesina, que hoy encabeza la petición para que el imperio haga daño a Venezuela. A esa criminal le digo que está derrotada, nosotros seguiremos en unión nacional y en paz», dijo.

Cuadrantes de Paz se expanden en Carabobo

173 nuevos Cuadrantes de Paz se activaron este jueves en el estado Carabobo para fortalecer la seguridad y consolidar a la entidad como territorio libre de las «narcobandas» y territorio inexpugnable de la revolución.

«Estamos trabajando hoy, precisamente, el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), activando los Cuadrantes de Paz en todo el país. Jueves de cuadrantes de paz, jueves de paz, de seguridad, de armonía, de estabilidad, de amor, de avance. Jueves, jueves», dijo el Mandatario nacional.

La Tercera Transformación (3T) del Plan de la Patria para la defensa del país, guarda relación con estrategias firmes, que tienen como propósito robustecer la capacidad logística y organizativa de cada Cuadrante de Paz, que será activado en cada uno de los Circuitos Comunales del país.

En el territorio nacional, ya se han adecuado más de 2 mil Cuadrantes de Paz, debidamente equipados con vehículos de dos ruedas (motocicletas), dispositivos de comunicación de alta gama y patrullas para rondas de vigilancia.

En un pase televisivo desde Carabobo, Diosdado Cabello, vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, reiteró que el pueblo está organizado y entrenado para defender la Patria.

«Lo que percibimos en la reducción inmediata de los índices delictivos en algunos sitios y eso tiene mucho que ver con la respuesta inmediata y la participación activa de nuestro pueblo que no se queda atrás y sabe lo que tiene que hacer y para nosotros será en verdad satisfactorio que este pueblo se prepare de acuerdo a las distintas situaciones. Si nos toca ir a votar nosotros vamos a votar, sin ningún tipo de problema, si nos toca atender una comunidad porque en una comunidad ocurrió un desastre natural, ahí vamos, pero si nos toca defender esta Patria en otra situación de amenaza ahí estará nuestro pueblo organizado y entrenado para defenderla», sentenció Cabello.

De igual forma, lideró la apertura de una Sala de entrenamiento popular militar y policial, la cual cuenta con simuladores de tiro de primera línea, de pistola y escopeta.

Lucha anti narcotráfico con resultados positivos

El presidente destacó que Venezuela seguirá siendo territorio libre de producción de cocaína.

«Del 5% que pretenden pasar por nuestro territorio, los niveles de incautación superan el 70% y vamos a llegar al 100% porque Venezuela no cederá espacio al narcotráfico», enfatizó el mandatario.

Asimismo, indicó que hasta la fecha «hemos logrado neutralizar 402 avionetas destinadas, también, para el narcotráfico».

