Las acusan de sobrevolar uno de sus barcos en El Caribe

(VIDEO) Departamento de la Defensa de USA denunció a dos aeronaves de la fuerza aérea de Venezuela

Credito: Uno TV

Viernes, 05 de septiembre de 2025. La acción, realizada en aguas internacionales, fue calificada como un desplante "altamente provocador".a pesar de la fuerza de tarea que tiene desplegada la armada norteamericana frente a nuestras costas, con la excusa de una acción contra el narcotráfico, espacio donde recientemente eliminaron a una pequeña embarcación con supuestamente 11 tripulantes a bordo, quienes fueron sindicados como pertenecientes al Tren de Aragua y estar traficando con drogas.





