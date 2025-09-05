(AUDIO) Autoridades meteorológicas prevén cielo nublado en gran parte del territorio

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén cielo nublado con lluvias en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Andes, Zulia, Llanos centrales/occidentales, asimismo habrá mantos nubosos con precipitaciones dispersas en Delta Amacuro, este de Sucre, Miranda, sur de Aragua, Carabobo y este de Falcón.La información fue publicada por el Inameh a través de su canal de Telegram, donde señala que el resto del país se mantendrá con nubosidad parcial.En la tarde y noche se espera un incremento de la cobertura nubosa asociada con precipitaciones de intensidad variable en buena parte del territorio nacional, con más intensidad en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, región llanera, los Andes y Zulia.Asimismo, reseña que en la Gran Caracas en horas de la mañana prevé lluvias, especialmente en el estado Miranda, luego del mediodía habrá un aumento de la cobertura nubosa con lluvias débiles y aisladas. La temperatura máxima oscilará entre 31°C, mientras que la mínima será de 21°C.Con información de INAMEH / Prensa VTV.