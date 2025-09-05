Delcy Rodríguez: Los hegemones del mundo con una conducta patotera quieren imponer su poder ante los pueblos

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que los hegemones del mundo, con una conducta "patotera", pretenden agredir a las naciones y pasar sobre los procesos soberanos para imponer su poder ante los pueblos.

"Estas acciones son para desconocer el principio de autodeterminación de los pueblos y usan todo tipo de agresiones (económicas, militar, política y diplomática) con el fin de vulnerar profundamente el derecho internacional", exaltó Rodríguez, durante uno de los actos con motivo del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

Asimismo, manifestó que actualmente se puede ver que el mundo "está recogiendo los vidrios rotos de las Naciones Unidas".



En ese contexto, instó al no reconocimiento de los "hegemones imperiales, neocoloniales" que se creen con el derecho de "patear" la comunidad internacional y desconocer la vida soberana de las naciones.

Además, exaltó que Venezuela hoy decidió por el camino correcto de la historia "la libertad, la independencia y la soberanía".



Por su parte, el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, expuso que actualmente el mundo enfrenta cambios trascendentales que no se habían visto en los últimos 100 años, y que se han visto amenazados "por las guerras", mientras que las guerras invisibles como "el intervencionismo, sanciones ilegales, bloqueos, guerras arancelarias continúan amedrentando la paz mundial", dijo.



"Cuanto más compleja es la situación internacional y más preeminentes son los desafíos globales, con más firmeza tenemos que defender la justicia y equidad internacional (…) en la que el mundo compartido de la humanidad es precisamente la herencia y el desarrollo de las experiencias de las victorias de la Segunda Guerra Mundial y deja la interrogante de hacia dónde va la humanidad (…) en la que hoy día necesita avanzar unida, resolviendo los conflictos en los ámbitos de la seguridad con diálogos y solidaridad", puntualizó.