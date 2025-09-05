Estados Unidos: Prohiben el uso de teléfonos celulares en las escuelas de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul destaca la educación sin distracciones al mostrar a los estudiantes las nuevas fundas para celulares Yondr en la escuela secundaria 582, la Escuela Magnet de Tecnología Multimedia y Planificación Urbana, el jueves 4 de septiembre de 2025. ( Credito: Susan Watts / Oficina de la gobernadora Kathy Hochul)

5 de septiembre de 2025.- El primer día de clases para 900,000 estudiantes de la ciudad de Nueva York, el jueves, significa que la prohibición estatal de los teléfonos celulares en las escuelas entra oficialmente en vigor. La gobernadora Hochul firmó la ley la primavera pasada, prohibiendo los dispositivos desde la mañana hasta el último timbre, con excepciones limitadas, informó Noticias Diarias.com

La nueva política forma parte de un esfuerzo mayor para promover una mejor atención en el aula y una mayor socialización en la cafetería y los pasillos. "Hacemos esto porque queremos asegurarnos de que puedan seguir aprendiendo en un entorno sin distracciones", dijo Hochul a los estudiantes de la Escuela Secundaria 582, la Escuela Magnet de Multimedia, Tecnología y Planificación Urbana, en East Williamsburg, Brooklyn. "Lo estamos haciendo en todo el estado, y ustedes están entre los primeros".

En la ciudad de Nueva York, aproximadamente la mitad de las escuelas públicas prohibieron los teléfonos este año, uniéndose a cientos de escuelas que ya tenían restricciones vigentes.

Si bien existen algunas pautas que todas las escuelas de la ciudad deben seguir, como exenciones para estudiantes con discapacidades o cuidadores de hermanos menores, depende de los directores elaborar un plan para separar a los niños de sus dispositivos.