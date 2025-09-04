Donald Trump firma orden Ejecutiva para renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

4 de septeimbre de 2025.- El presidente está retrocediendo el tiempo hasta el nombre que tuvo la agencia hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

El presidente Trump firmará el viernes una orden ejecutiva que renombrará el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, según informó la Casa Blanca, cumpliendo así su promesa de realinear la misión militar restaurando el nombre que la agencia mantuvo hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial.

La medida, esperada desde hace tiempo, subraya los esfuerzos de Trump por reestructurar las fuerzas armadas para que se ajusten a sus objetivos de proyectar una imagen más agresiva mostrando su capacidad de combate. Trump busca proyectar fuerza en lugar de la "conciencia pública" que, según él y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, nubló la moral y la misión de las fuerzas armadas durante la presidencia de Biden. El cambio de nombre fue reportado inicialmente por Fox News.

Trump planteó la idea por primera vez en agosto en el Despacho Oval, diciendo que "simplemente sonaba mejor" y añadiendo: "Creo que tendremos que volver a eso". Añadió que el cambio de nombre sería un recordatorio del historial de victorias del país en conflictos bajo el antiguo nombre, citando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Al mes siguiente, en una publicación de Truth Social elogiando al Sr. Hegseth, el presidente lo llamó el “Secretario de Guerra”.

El Departamento de Defensa y el secretario de Defensa fueron nombrados mediante leyes del Congreso, por lo que no está claro si la orden del Sr. Trump entrará en vigor de inmediato.

Durante sus declaraciones de agosto sobre el posible cambio de nombre, el Sr. Trump dijo que confiaba en que se aprobaría.

"Simplemente lo haremos", dijo. "Estoy seguro de que el Congreso lo aprobará si es necesario. No creo que ni siquiera lo necesitemos".