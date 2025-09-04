Detenidos por querer vender 80 bolsas del CLAP

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informó que fueron aprehendidos los ciudadanos José Campo y Annyerneth Labory, por los delitos Apropiación y Distracción del Patrimonio Público y Agavillamiento, dichos sujetos valiéndose de su investidura como servidores públicos, pretendían comercializar 80 bolsas alimenticias CLAP las cuales estaban asignadas para el personal del Metro de Caracas, con el objetivo de lucrarse económicamente, cuya venta y comercialización está prohibida, ocasionándole un grave daño al pueblo Venezolano.

Los detalles de la información fueron publicados en la red digital @mpublicove, mediante la cual el fiscal general de la República, Tarek William Saab, especificó que Campo y Labory serán imputados por los delitos de apropiación y distracción del patrimonio público y agavillamiento.

Tarek Willian Saab, informó que el 14 de agosto, que por incurrir en un hecho similar, por dedicarse a comercializar las bolsas CLAP, a un precio de 10 dólares, fueron imputados y privados de libertad los ciudadanos Charlie Farías y Anthony Lara.

Especificó el Fiscal que esas personas incurrieron en los delitos de utilidad ilegal en actos de la administración, reventa y agavillamiento. «Dichos sujetos se dedicaban a la comercialización de las bolsas alimenticias del CLAP por la cantidad de 10$, cuya venta y comercialización está prohibida, ocasionándole un grave daño al pueblo venezolano».

Con el objetivo de distribuir alimentos subsidiados a nivel local a precios asequibles para la población, especialmente en medio de la crisis económica generada desde el inicio del bloqueo económico y de las Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por el imperialismo estadounidense, el Gobierno nacional creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción en el año 2016.

Los beneficios como el CLAP operan a través de los comités organizados en las comunidades, que reciben y distribuyen alimentos básicos a las familias, los cuales se entregan actualmente en bolsas plásticas transparentes contentivas de los productos: Harina de maíz precocida, azúcar, arroz, pasta, aceite, leche en polvo, sal, alguna variedad de granos, sardina u otra proteína enlatada, chicha instantánea.