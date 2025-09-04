Saime: jornada para verificación de datos y renovación de cédula este sábado 6 de septiembre

4 de septiembre de 2025.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este sábado 6 de septiembre se realizará una nueva jornada especial de verificación de datos y renovación de cédula de identidad en todas sus oficinas del país, sin necesidad de cita previa, para los ciudadanos cuyas cédulas rondan entre 22 y 32 millones



Para los trámites, los venezolanos de nacimiento deberán presentar una copia simple de su acta de nacimiento, mientras que los naturalizados deberán consignar la copia de la gaceta oficial o la constancia de naturalización.



El operativo se realizará en todas las oficinas del territorio nacional, en un horario comprendido entre 8:00 a.m. y 2:00 p.m. El Saime invita a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales.

