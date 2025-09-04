Operativo en el estado Zulia hacen insólito narco hallazgo bajo tierra

En un operativo en el estado Zulia, cuerpos de seguridad localizaron tres lanchas rápidas enterradas y material para tráfico de drogas, vinculados a la banda criminal Los Jobiteros.

La búsqueda requirió maquinaria pesada. En el lugar incautaron motores, chalecos antibalas, radios y miles de litros de combustible. Dos sospechosos quedaron detenidos.

El ministro Diosdado Cabello informó que hasta agosto se confiscaron más de 52 toneladas de drogas. También se destruyeron pistas clandestinas, campamentos y se arrestaron más de 6 mil personas.

El operativo se enmarca en el refuerzo de seguridad en la frontera con Colombia, mientras Estados Unidos despliega tropas en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En el registro audiovisual se observa cómo se realizaron labores de remoción de tierra con una excavadora y maquinaria pesada para encontrar tres embarcaciones rápidas diseñadas para el transporte de drogas, 15 motores fuera de borda de alta potencia, siete chalecos antibalas, dos radios portátiles, dos tambores de plástico con piezas de motores e instrumentos de navegación y 20 tambores de plástico que albergaban 4.000 litros de combustible.

Sobre los esfuerzos del país suramericano en el combate contra el narcotráfico, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, informó recientemente que hasta agosto se habían incautado 52,7 toneladas de drogas; se inutilizaron 400 aeronaves que transportaban droga; se destruyeron 92 pistas clandestinas; se eliminaron diez campamentos con 5 laboratorios de procesamiento de sustancias ilícitas y se detuvieron a más de 6.000 personas.

Este operativo se llevó a cabo en el contexto de las acciones militares de Venezuela para reforzar su seguridad en los estados Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia y en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para supuestamente enfrentar a los cárteles de la droga.

Cabe destacar que, durante el operativo, fueron decomisadas una embarcación tipo Go-Fast, cuatro motores fuera de borda, siete chalecos antibalas, dos radios portátiles, 20 pipas de 220 litros de combustible, así como instrumentos de navegación.

Con Información Globovisión / RT / Venezuela News