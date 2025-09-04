Portugal: Al menos 15 personas murieron y 18 resultaron heridas en un accidente de funicular en Lisboa

Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa del accidente.



Explicación: ¿Qué es el Elevador da Glória, el funicular de Lisboa, y cómo funciona?

El funicular de Lisboa es un monumento nacional utilizado por millones de turistas cada año.



4 de septiembre de 2025,-Portugal está de luto tras la muerte de al menos 15 personas al descarrilar y estrellarse un vagón del funicular en las calles de Lisboa. Testigos declararon a los medios locales que el vagón parecía estar fuera de control mientras descendía a toda velocidad poco después de las 18:00, durante la hora punta de la tarde del miércoles, inform[o El Guardian.



Elevador da Glória, este vagón amarillo y blanco, una de las atracciones turísticas más populares de Lisboa, data del siglo XIX. Entre los fallecidos en el descarrilamiento del miércoles había ciudadanos extranjeros, pero los servicios de emergencia no han identificado a las víctimas ni revelado sus nacionalidades.



Inaugurado en 1885 y electrificado en 1915, el Glória es una de las tres líneas de funiculares operadas por Carris, la empresa municipal de transporte de Lisboa.



El sistema Glória consta de dos tranvías que circulan en paralelo y son arrastrados por cables de acero: al descender uno, su peso impulsa al otro cuesta arriba. Testigos declararon a los medios locales que vieron a uno de los tranvías bajar a toda velocidad por la colina, antes de estrellarse contra un edificio en una curva.



Declarado monumento nacional, el Elevador da Glória transporta a unos 3 millones de pasajeros al año.