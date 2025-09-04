Estados Unidos: Hombre dispara y asesina a niño de 11 años que le tocó que timbre y salió corriendo

HOUSTON, Texas 4 de septiembre de 2026) -- Un hombre de 42 años está acusado de asesinato tras presuntamente disparar a un niño de 11 años que jugaba al "Tocar el timbre y corre" con sus amigos el sábado por la noche, informó KTRK.

Gonzalo León Jr. está acusado de disparar fatalmente a Julián Guzmán, de 11 años, el sábado por la noche.

Los registros judiciales indican que Guzmán, su primo y otros amigos se encontraban en la casa de un familiar en la calle Racine asistiendo a una fiesta de cumpleaños. Según los informes, los niños se aburrieron y decidieron jugar al "ding dong ditch" por el vecindario.

Guzmán y su primo estaban tocando timbres de casas de la zona y huyendo, según los registros. Un testigo dijo que Guzmán corrió a la casa de León, tocó el timbre varias veces y comenzó a huir.

Los registros judiciales indican que fue entonces cuando León supuestamente salió de su casa, salió a la vía pública, apuntó con un arma y disparó.

"El joven no exhibió ningún arma", declaró el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare. "No hubo robo de propiedad; el joven recibió un disparo por la espalda en plena vía pública. Es un asesinato".

Julián fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto el domingo.

León fue detenido inicialmente por la policía el sábado por la noche. Los registros indican que no quiso hablar con la policía y solicitó un abogado. Una de las razones por las que la fiscalía no pudo acusar a León de inmediato fue que el testigo no lo identificó como el tirador.

"Uno de los problemas iniciales fue que teníamos una identificación negativa", dijo Teare. "Pero eso se explica en cualquier caso donde un joven acaba de presenciar cómo acribillaban a su primo y le muestra seis fotos para identificar a alguien".

Los registros judiciales muestran que, tras la muerte de Guzmán en el hospital, los detectives de homicidios de la policía de Houston se hicieron cargo de la investigación y, durante los dos días siguientes, recopilaron pruebas adicionales. Esto incluyó el ingreso de detectives a la casa de León con permiso de su esposa. Dentro, encontraron un alijo de armas, incluyendo varias pistolas tipo AR-15.

Para la mañana del martes, la fiscalía tenía la causa probable para acusar a León de asesinato.

"Las armas de fuego no son la solución, ya sea que estés en la calle o en tu vecindario y estés enojado", dijo Teare. "No saques un arma. Si lo haces, pueden pasar cosas malas. Este acusado ahora enfrenta un cargo de asesinato por estar enojado con un niño de 11 años por ser un niño de 11 años".

León comparecerá a una audiencia de fianza el miércoles por la mañana en el Tribunal de Distrito. La fiscalía afirma que solicitará una fianza de un millón de dólares.