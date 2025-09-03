MinAguas rehabilita estación de bombeo Sur en Falcón

La operatividad de esta instalación permite la atención de 16.000 familias de Paraguaná.



3 de septiembre de 2025..- El Pueblo Trabajador de Minaguas en Falcón inició la rehabilitación de la estación de bombeo Sur del municipio Carirubana. Esta recuperación permite optimizar el suministro de agua potable en atención a más de 16 mil familias de siete ejes de Paraguaná: Puerta Maraven, Comunidad Cardón, Bicentenario, Punta Cardón, Los Rosales, Pedro Manuel Arcaya 1 y 2 y Las Mercedes, informó Prensa MinAguas.



El inicio de los trabajos consistió en el acondicionamiento del área, la demolición y construcción de la base, donde se instalará un equipo de bombeo de 150 Hp que aportará 80 litros por segundo a este sistema, consolidando los cuatro grupos de bombeo necesarios en dicha estación.



La culminación de esta rehabilitación no solo fortalecerá la gestión hídrica de la región, sino que también asegura una mejora sustancial en la calidad del servicio de agua potable, atendiendo directamente a diferentes ejes de la Península de Paraguaná.



Con esta acción, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles para garantizar el acceso al agua en todo el estado Falcón.