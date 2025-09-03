+Mil trabajadores del Departamento de Salud y Recursos Humanos pide la renuncia de Robert F. Kennedy Jr

3 de septiembre de 2025.-Un grupo de más de 1000 empleados, actuales y anteriores, del Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó una carta el 3 de septiembre exigiendo la renuncia del secretario Robert F. Kennedy Jr, informó Estados Unidos Hoy.com.

La publicación de la carta se produce después de que la agencia de Kennedy se enfrentara a la controversia por acciones recientes, como el recorte de fondos para el desarrollo de vacunas de ARNm y una disputa que condujo al despido de la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Susan Monarez, por parte de la Casa Blanca.

La carta del 3 de septiembre, dirigida a Kennedy y a miembros del Congreso, argumenta que el secretario "continúa poniendo en peligro la salud de la nación".

"Nuestro juramento nos obliga a denunciar cuando se viola la Constitución y se pone en riesgo al pueblo estadounidense", dice la carta. "Por lo tanto, advertimos al presidente, al Congreso y al público que las acciones del secretario Kennedy comprometen la salud de esta nación y exigimos su renuncia".

Salvo la renuncia de Kennedy, la carta insta al Congreso y al presidente Donald Trump a nombrar un nuevo secretario del HHS "cuyas calificaciones y experiencia garanticen que la política de salud esté informada por ciencia independiente e imparcial revisada por pares".