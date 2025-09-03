El Parlamento de Burkina Faso vota a favor de prohibir los actos homosexuales

ha liderado Burkina Faso desde 2022, tras un golpe de Estado. Credito: BBC.com

3 de septiembre de 2025.'El parlamento de transición no electo de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que prohíbe los actos homosexuales, poco más de un año después de que el gabinete del país aprobara un borrador de un código de familia modificado que penalizaba la homosexualidad, informó BBC.com.

La nueva medida, aprobada por unanimidad el lunes, impone penas de hasta cinco años de cárcel y se ha convertido en parte de una ofensiva más amplia contra las relaciones entre personas del mismo sexo en todo el continente.

El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, anunció en medios estatales que "la ley prevé una pena de prisión de entre dos y cinco años, además de multas".

Añadió que los extranjeros que infrinjan la ley también serán deportados.

El siguiente paso para la legislación es obtener la firma del líder militar del país, el capitán Ibrahim Traoré, según informa la agencia de noticias Reuters.

El capitán Traoré tomó el poder en 2022, tras derrocar a otro líder militar, el teniente coronel Paul-Henri Damiba.

Hasta ahora, la nación del Sahel estaba entre los 22 países africanos de 54 que permitían las relaciones entre personas del mismo sexo, que en algunos estados se castigan con la muerte o largas penas de prisión.

Tras independizarse de Francia en 1960, Burkina Faso no heredó leyes contra la homosexualidad, a diferencia de las antiguas colonias británicas en el continente.

El país es socialmente conservador y religioso, y se estima que menos del 10% de su población no profesa ninguna fe.

La nueva ley de Burkina Faso se ajusta a la creciente represión de las relaciones LGBT en todo el continente.

El año pasado, el vecino Mali, aliado de Burkina Faso y también gobernado por una junta militar, adoptó una legislación que penaliza la homosexualidad.

Ha habido importantes reacciones negativas y críticas contra los países que han endurecido su postura antigay en los últimos años, incluyendo la del Banco Mundial, que prohibió los préstamos a Uganda debido a su postura anti-LGBT.

La prohibición se ha levantado desde entonces.

Nigeria también se encuentra entre los países del continente que han promulgado leyes que prohíben la homosexualidad. El parlamento de Ghana aprobó un proyecto de ley contra la homosexualidad el año pasado, pero el entonces presidente no lo promulgó.

De todos los países, Uganda adoptó las disposiciones más severas, tipificando como delito capital lo que describe como "homosexualidad agravada" e imponiendo cadenas perpetuas para las relaciones homosexuales consentidas.