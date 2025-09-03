MinAguas junto al Poder Popular conformará 2.240 mesas técnicas de agua en Mérida

El plan es una muestra del compromiso con la organización popular, sentando las bases para una gestión hídrica más eficiente



3 de septiembre de 2025.– El Gobierno Revolucionario, liderado por el Presidente Nicolás Maduro, continúa impulsando un modelo de democracia participativa y protagónica a través de las Consultas Populares y el sistema del 1x10 del Buen Gobierno. Estos mecanismos permiten la identificación y resolución de problemáticas en las comunidades, especialmente en el sector hídrico, informó Prensa MinAguas.



En este contexto, el Ministerio del Poder Popular de las Aguas (MinAguas), anunció el plan para la conformación y ratificación de 2.240 mesas técnicas de agua, una por cada consejo comunal del estado. El objetivo es darle más poder al pueblo, integrando todos estos mecanismos al sistema de Gobierno Comunal.



La presidenta de Aguas de Mérida, Ing. Leida Márquez, enfatizó que la conformación de estas mesas debe realizarse directamente en el territorio, no desde oficinas, para asegurar una genuina articulación con la comunidad. "Las mesas técnicas de agua deben ser construidas y articuladas desde el territorio para conocer a la gente y a sus líderes", afirmó, indicando que se tiene en cuenta a todas las comunas, sobre todo a las que participaron en las Consultas Populares, cuya información está actualizada.



La representante de MinAguas en Mérida subrayó la importancia de capacitar a los miembros de las mesas para que se involucren activamente en el seguimiento de los sistemas hídricos, colaborando con los equipos técnicos para una respuesta más rápida a los problemas.



El plan ha sido bien recibido por los líderes comunitarios. José Roa, del municipio Santos Marquina, destacó que este paso fortalecerá la articulación entre las instituciones y el Poder Popular. Por su parte, Noris Verdú y Britsaida García, del municipio Alberto Adriani, reconocieron que gracias a las 7 Transformaciones del Plan de la Patria del Presidente Nicolás Maduro, han logrado resolver importantes proyectos de agua en sus comunidades.



Margarita Camacho, del Consejo Comunal Los Pinos, y Rubí Vázquez, resaltaron que la creación de estos comités de agua garantizará un mejor servicio y demuestra el apoyo que las comunidades reciben para gestionar sus propias soluciones.



El plan de Mesas Técnicas de Agua es una muestra del compromiso de MinAguas con la organización popular, sentando las bases para una gestión hídrica más eficiente y consolidando el modelo de gobierno popular en el territorio venezolano.