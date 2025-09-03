Grupo de colonos israelíes asesinan por golpiza a un joven estadounidense de 20 años en Cisjordania

Sayfollah Musallet, conocido como Saif, fue “brutalmente golpeado hasta la muerte” en la ciudad de al-Mazra’a ash-Sharqiya, al norte de Ramala, dijo la familia en un comunicado en redes sociales Credito: Agencias

Un estadounidense de 20 años originario de Florida fue asesinado a golpes en el mes de julio por colonos israelíes mientras visitaba a parientes en Cisjordania, según su familia y el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino.

Sayfollah Musallet, conocido como Saif, fue "brutalmente golpeado hasta la muerte" en la ciudad de al-Mazra’a ash-Sharqiya, al norte de Ramala, dijo la familia en un comunicado en redes sociales y confirmó también la cadena NBC News. Un grupo de colonos impidió a una ambulancia llegar hasta Musallet durante unas tres horas, de acuerdo a sus familiares.

Cuando los colonos se retiraron, el hermano de Musallet pudo recuperar su cuerpo y cargarlo a la ambulancia, según el comunicado. Pero "Saif murió antes de llegar al hospital".

Un segundo hombre, Mohammed al-Shalabi, de 23 años, también murió en el mismo incidente, según el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino.

Cientos de miles de colonos israelíes viven en urbanizaciones construidas en territorios palestinos que la comunidad internacional considera ilegales. Desde octubre de 2023, cuando Hamas atacó el sur de Israel desencadenando la guerra en Gaza, la violencia por colonos en Cisjordania ha aumentado, a menudo con ayuda o instigados por las fuerzas de seguridad israelíes.

Los ataques de los colonos incluyen incursiones en aldeas, incendiar viviendas y tierras de cultivo, y agresiones físicas contra los residentes que suelen resultar mortales.

Por ahora no está claro qué desencadenó el enfrentamiento en el que murieron Musallet y al-Shalabi.

En respuesta a una petición de comentarios de NBC News, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que estaba "al tanto de los informes sobre la muerte de un ciudadano estadounidense en Cisjordania", y añadió que no tenía más comentarios "por respeto a la privacidad de la familia y los seres queridos" de la víctima.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron el viernes que conocían "los informes sobre un civil palestino muerto y varios heridos como consecuencia del enfrentamiento, y están siendo investigados por la ISA y la Policía de Israel".

La Policía de Israel no respondió inmediatamente a la solicitud de información de NBC News sobre el incidente o los colonos implicados.

Fatmah Muhammed, prima de Saif, declaró el sábado a NBC News que Musallet trabajaba en una heladería dirigida por su padre en Tampa, Florida. En junio, viajó a Cisjordania para visitar a su madre, su hermano y su hermana. El padre de Musallet se dirigía a Cisjordania desde Florida para su funeral el domingo.

"Esta noticia ha sido devastadora para toda la familia", declaró Muhammed.

Nizar Milbes, un amigo cercano a la familia que se encuentra de visita en Cisjordania desde California, contó a NBC News que muchos residentes de al-Mazra’a ash-Sharqiya son estadounidenses.

En la ciudad, conocida por sus olivos y sus ondulantes colinas, se construyen muchas casas palestinas modernas, entre ellas algunas de las más opulentas de Cisjordania. Las familias solían reunirse para hacer barbacoas y relajarse, muchas de ellas viajaban de vacaciones desde Estados Unidos, pero Milbes dijo que la creciente violencia de los colonos ha transformado la zona.

"Aquí no queda nada para que la gente disfrute, los colonos se lo han llevado todo", declaró. "La gente ya ni siquiera puede viajar allí. Los colonos han quemado las casas para veranear, han invadido y dejado sus cosas".

En marzo, un informe de Naciones Unidas advertía de que la violencia de los colonos había "aumentado en un clima de continua impunidad".

Yesh Din, un grupo israelí de derechos humanos, señaló que los colonos rara vez se enfrentan a consecuencias legales por la violencia perpetrada contra los palestinos. Entre 2005 y 2023, más del 93% de todas las investigaciones se cerraron sin una acusación y solo el 3% condujeron a una condena, según un reporte de la organización.

"La baja tasa de condenas envía el mensaje de que el sistema, en su totalidad, no considera que la violencia de los colonos sea un problema grave, lo que contribuye a la sensación de impunidad de los perpetradores", señala el informe.

Desde octubre de 2023, 961 palestinos han sido asesinados en Cisjordania, según una base de datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, lo que supone un fuerte aumento con respecto a años anteriores.

CAIR-Florida, el capítulo de Florida del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, una organización nacional musulmana de defensa y derechos civiles, condenó a los colonos israelíes, "respaldados y habilitados por el Gobierno israelí", por la muerte de Musallet, y pidió al presidente Donald Trump que "ponga a Estados Unidos primero".

"Este asesinato es el último de un ciudadano estadounidense a manos de colonos ilegales o soldados israelíes", dice el comunicado. "Todos los demás asesinatos de ciudadanos estadounidenses han quedado impunes para el Gobierno estadounidense, por lo que el Gobierno israelí sigue matando sin motivo a palestinos estadounidenses y, por supuesto, a otros palestinos".

En abril, Amer Rabee, estadounidense de 14 años, murió por disparos de soldados israelíes. Su familia afirmó que estaba recogiendo almendras, las fuerzas israelíes aseguraron que estaba tirando piedras. En septiembre de 2024, la activista turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, murió por disparos de un soldado israelí durante una manifestación contra los asentamientos en Cisjordania.

Los ciudadanos estadounidenses Mohammad Ahmed Mohammad Khdour y Tawfic Hafeth Abdel Jabbar, ambos de 17 años, fallecieron por disparos israelíes en incidentes separados en febrero y enero de 2024.