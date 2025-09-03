(VIDEO) Trump reaparece y se ve muy enfermo

Tenia casi una semana sin salir en los medios

Miércoles, 03 de septiembre de 2025. Donald Trump reapareció públicamente desde la Oficina Oval y su estado físico generó alarma inmediata. Su mano derecha luce completamente descolorida, su voz suena deteriorada y su lenguaje corporal refleja un desgaste evidente. Durante esta caótica conferencia de prensa, negó evidencias claras, culpó a la inteligencia artificial de todo, defendió a Putin, minimizó un ataque contra la Unión Europea y arremetió contra jueces, ciudades y hasta el voto por correo.

En este en vivo te mostramos los videos más impactantes, analizamos las implicaciones políticas de lo que dijo —y lo que no quiso decir—, y revisamos cómo los medios del mundo están reaccionando ante una de las apariciones más inquietantes del presidente de Estados Unidos.

Lo que está pasando es histórico.


