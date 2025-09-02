Estados Unidos deporta a hombre jamaiquino que cumplió su condena a una prisión africana

2 de septiembre de 2025.- El caso de Orville Etoria pone de relieve una tensión en la agenda de deportación del presidente Trump, según la cual los inmigrantes pueden ser enviados al extranjero y detenidos indefinidamente, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

Tras disparar fatalmente a un hombre en la cabeza en Brooklyn en 1996, Orville Etoria fue declarado culpable de asesinato y condenado a una pena de prisión de entre 25 años y cadena perpetua. Durante su encarcelamiento, un juez de inmigración ordenó la deportación del Sr. Etoria, ciudadano jamaiquino con residencia legal en Estados Unidos.

Sin embargo, tras su liberación en 2021, los funcionarios de inmigración le permitieron permanecer en Estados Unidos, siempre que cumpliera con los controles anuales ante las autoridades.

Para sus allegados, el Sr. Etoria, de 62 años, fue un indulto que le dio una segunda oportunidad en la vida. Obtuvo una licenciatura mientras estaba en prisión, completó con éxito la libertad condicional tras salir, consiguió trabajo en un albergue para hombres y comenzó a cursar una maestría en teología.

Para quienes apoyan la misión declarada del presidente Trump de deportar a los "peores de los peores" y a otros inmigrantes en cifras récord, el Sr. Etoria es precisamente el tipo de delincuente peligroso que debería ser expulsado de Estados Unidos.

En julio, el Sr. Etoria se convirtió en blanco de la ofensiva migratoria del Sr. Trump. Fue uno de los cinco hombres con antecedentes penales deportados a una prisión en el reino de Esuatini, una nación del sur de África donde ninguno de ellos tiene ciudadanía. Un funcionario de la administración Trump los calificó de "bárbaros" y afirmó que sus países de origen se habían negado a aceptarlos.

El caso del Sr. Etoria representa una tensión central en la agenda de deportación del gobierno. Algunos expertos legales argumentan que hay poca justificación para enviar inmigrantes a países lejanos donde nunca han estado y donde pueden ser detenidos indefinidamente sin cargos, como es el caso del Sr. Etoria. Estos críticos argumentan que el gobierno está poniendo innecesariamente en riesgo a los deportados al enviarlos a países desconocidos donde tienen pocas perspectivas o acceso al debido proceso, en lugar de simplemente enviarlos a casa.