UNES| Abiertas las inscripciones para formar parte del nuevo Servicio Penitenciario venezolano (+Requisitos)

Por: | | Versión para imprimir

Credito: MPPSP

2 de septiembre de 2025.-Este martes, la Universidad Nacional Experimental para la Seguridad (UNES), en alianza con el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp), dio a conocer el inicio de las inscripciones para el Programa Nacional de Formación (PNF) en Servicio Penitenciario, informó  Prensa Mpprijp.

Este programa está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 25 años que deseen contribuir de manera activa a la seguridad, rehabilitación y bienestar dentro de los centros penitenciarios del país.

Es importante resaltar que esta iniciativa tiene como objetivo principal invitar a la nueva generación a ser parte de la transformación del sistema penitenciario de Venezuela.

Los participantes recibirán una formación integral y especializada de la mano de expertos nacionales, preparándose para asumir roles clave en la custodia y seguridad, con un enfoque moderno, profesionalizado y basado en valores éticos.

REQUISITOS DE INGRESO

· Ser venezolano por nacimiento.

· Edad comprendida entre 17 y 25 años.

· Poseer título de Educación Media Diversificada.

· No poseer antecedentes penales ni registro policial.

· Poseer inscripción militar, conforme al artículo 83 de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

· Preinscripción en línea a través de su página web (www.unes.com.ve).

· Sección: "Ingresar".

· Consignación de recaudos en el núcleo de la UNES correspondiente al estado del aspirante.

¡Inscríbete y forma parte del equipo que está construyendo un sistema penitenciario moderno, humano y eficiente!



 

Esta nota ha sido leída aproximadamente 856 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Actualidad