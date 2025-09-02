UNES| Abiertas las inscripciones para formar parte del nuevo Servicio Penitenciario venezolano (+Requisitos)

2 de septiembre de 2025.-Este martes, la Universidad Nacional Experimental para la Seguridad (UNES), en alianza con el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp), dio a conocer el inicio de las inscripciones para el Programa Nacional de Formación (PNF) en Servicio Penitenciario, informó Prensa Mpprijp.



Este programa está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 25 años que deseen contribuir de manera activa a la seguridad, rehabilitación y bienestar dentro de los centros penitenciarios del país.



Es importante resaltar que esta iniciativa tiene como objetivo principal invitar a la nueva generación a ser parte de la transformación del sistema penitenciario de Venezuela.



Los participantes recibirán una formación integral y especializada de la mano de expertos nacionales, preparándose para asumir roles clave en la custodia y seguridad, con un enfoque moderno, profesionalizado y basado en valores éticos.



REQUISITOS DE INGRESO



· Ser venezolano por nacimiento.



· Edad comprendida entre 17 y 25 años.



· Poseer título de Educación Media Diversificada.



· No poseer antecedentes penales ni registro policial.



· Poseer inscripción militar, conforme al artículo 83 de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN



· Preinscripción en línea a través de su página web (www.unes.com.ve).



· Sección: "Ingresar".



· Consignación de recaudos en el núcleo de la UNES correspondiente al estado del aspirante.



¡Inscríbete y forma parte del equipo que está construyendo un sistema penitenciario moderno, humano y eficiente!







