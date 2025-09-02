Donald Trump afirma que tropas de EEUU atacaron un buque procedente de Venezuela

Donald Trump anunció la tarde de este martes 2 de septiembre, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, que tropas estadounidenses atacaron una embarcación venezolana. "Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que habría partido de Venezuela".

Trump no dio detalles sobre la operación y tampoco ha ofrecido alguna imagen de lo que dijo había sucedido con un barco de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narco-terrorista".

Traducción: Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas hace unos minutos y hay más de donde sale, estos vinieron de Venezuela y está siendo operado por una organización narco-terrorista.

Hasta los momentos el Gobierno venezolano no ha ofrecido información al respecto.

Noticia en desarrollo...