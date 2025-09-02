California y Gavis Newson celebran victoria judicial sobre Trump por el despliegue 'ilegal' de soldados

Gavis Newson, gobernador de California celebra fallo a favor de California sobre ilegalidad de despliegue de la Guardia Nacional en California Credito: Agencias

El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró este martes el fallo de una corte que dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles fue ilegal, lo que representa una victoria del demócrata contra el mandatario estadounidense Donald Trump, al que le recordó que ningún presidente es rey.

El Estado Dorado se había enfrascado con la Casa Blanca en un pleito judicial por el despliegue de más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California en junio pasado sin la anuencia del gobernador, en un hecho que no sucedía en EE.UU. desde hacía 60 años.

Un juez federal determinó hoy que el despliegue ordenado por Trump constituye una violación de la ley federal y prohibió el uso de estas tropas activadas en California.

"Hoy, el tribunal falló a favor de la democracia y la Constitución. Ningún presidente es rey, ni siquiera Trump, y ningún presidente puede pisotear el poder de un estado para proteger a su pueblo", dijo Newsom en un comunicado.

El gobernador subrayó que por meses había estado advirtiendo que el mandatario republicano ha estado infringiendo la ley al crear "una fuerza policial nacional" con él como jefe.

Trump ordenó el despliegue para contener las protestas contra las redadas migratorias argumentando que las autoridades locales no podían manejar la situación, esto a pesar que la policía de Los Ángeles dispersó a los manifestantes.

En ese sentido, el fiscal de California, Rob Bonta, dijo en un comunicado que durante más de dos meses, el presidente "ha incurrido en un teatro político", al utilizar a las tropas de la Guardia Nacional y a unos 300 miembros de la Infantería de Marina de EE.UU. "como peones" para impulsar su agenda antiinmigrante.

El fallo marca una importante victoria para Newsom que se muestra como la figura demócrata más destacada en oposición al mandatario estadounidense, y sucede en medio de la expectativa del envío de soldados a Chicago, otro bastión demócrata.

La orden de la corte podría detener a la Casa Blanca en sus amenazas de desplegar tropas de Illinois en Chicago, así como ya lo hizo en la capital estadounidense bajo la excusa de combatir la alta criminalidad.