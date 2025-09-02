Trump mantiene un perfil bajo al salir de la Casa Blanca mientras persisten rumores sobre su salud

El presidente Donald Trump abandonó su "escondite" en la Casa Blanca el lunes para dirigirse a un lugar no revelado días después de que circularan rumores de que había muerto.

Trump, de 79 años, fue visto por miembros de la prensa saliendo de la Casa Blanca a las 8:52 a.m. por el Pórtico Sur antes de subirse a una camioneta negra, llamada en código 'The Beast'. Las fotos del presidente lo muestran con una gorra blanca de Estados Unidos, un polo blanco y una chaqueta negra.

En las imágenes también se observan a los equipos llenando el tanque del vehículo presidencial antes de partir. El destino actual del presidente, quien emprendió el viaje sin su esposa ni sus hijos, no estaba claro inicialmente.

Posteriormente, la prensa informó que el presidente llegó a su campo de golf en Virginia alrededor de las 9:25 a.m. con dos personas en la entrada con carteles a favor de Trump. El mandatario visitó el campo de golf el sábado, acompañado de sus dos nietos.

La falta de apariciones públicas de Trump provocó que muchos especularan que su salud había empeorado. Se observó que el presidente no había viajado fuera del área metropolitana de Washington en los últimos 16 días. Este es el período más largo sin viajes fuera de la ciudad desde que asumió el cargo en enero.

Según la agenda pública oficial del presidente, la última vez que Trump viajó fuera de Washington fue durante su cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el 15 y 16 de agosto. Se informó que el récord anterior de días entre viajes fuera de la ciudad fue a principios de este mes, entre una ida de fin de semana al Trump National Golf Club Bedminster, Nueva Jersey, el 3 de agosto, y su partida para la cumbre con Putin.

El mandatario pasó varios de los primeros meses de su segundo mandato viajando frecuentemente en el Air Force One, incluyendo visitas de varios días al Reino Unido y Oriente Medio, así como desplazamientos rutinarios por Estados Unidos. Durante los primeros días de su mandato, solía pasar los fines de semana en diversos clubes de golf del país, como Bedminster, Mar-a-Lago, el Trump International Golf Club en West Palm Beach, y el Trump National Golf Club en Jupiter.

Donald Trump desestima los temores sobre la salud

El presidente intentó disipar los temores sobre su salud con una declaración en Truth Social: "Nunca me sentí mejor en mi vida", escribió. En un momento extraño durante su supuesta ausencia, los reporteros acreditados en la Casa Blanca, tras escuchar la música de Les Misérables, Andrea Bocelli y The Beatles resonando desde el Ala Oeste, se vieron obligados a preguntar si esto indicaba que el presidente estaba vivo y presente en el edificio.

Sin embargo, el sábado, los rumores en internet sugerían que el presidente estaba muerto y luego fueron silenciados cuando los fotógrafos captaron a Trump saliendo de la residencia en una caravana con sus nietos, con el fin de pasar un día de golf.

A pesar de la aparición pública, se desató una atención pública adicional por su salud, que trazó paralelismos con el comportamiento frecuentemente enfermizo del presidente Biden.