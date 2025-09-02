Realizan homenaje al revolucionario vietnamita Ho Chi Minh en Caracas

Busto de Ho Chi Minh en Caracas

2 de septiembre de 2025.- Este martes 2 de septiembre, se realizó en Caracas un acto en homenaje al líder revolucionario y vietnamita, Ho Chi Minh, quien marco la ruta de lucha para la independencia de su país, logrando romper las cadenas de dominación francesa.



Con una ofrenda floral al busto de Ho Chi Minh, líder independentista vietnamita, en la avenida Bolívar de Caracas, se dio inicio la agenda prevista para este viernes 2 de septiembre, tal como lo reseñó en sus redes sociales la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.



Aseguró que ahora la plaza de la avenida Bolívar de Caracas «expresa la permanente presencia del sentimiento revolucionario vietnamita en nuestro territorio, y así continuaremos fortaleciendo los lazos de amistad y solidaridad entre ambas naciones».



Durante su intervención, el embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, agradeció a las autoridades nacionales y movimientos sociales que rindieron honores al líder revolucionario y político anticolonial de Vietnam, Ho Chi Minh, enfatizando que se trata de un espacio emblemático para los pueblos de Vietnam y Venezuela, así como para los amantes de la paz.



Seguidamente, Trung My celebró la historia heroica de Ho Chi Minh; además, manifestó su agrado por esta actividad de reconocimiento al proceso soberano y socialista de su nación, ante el acto independentista del yugo francés.

Lucha de Vietnam hoy es ejemplo para Venezuela y el mundo



Por otra parte, el vicepresidente de Movilización y eventos del partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv), Nahum Fernández, destacó que «la lucha que dio el pueblo de Vietnam para su libertad, hoy es ejemplo para nuestro país y los pueblos del mundo«, a propósito de las acciones injerencistas de Estados Unidos.



“Vietnam, pudiéramos decir en nuestra forma de batalla y de lucha, es la hermana mayor de Venezuela (…) Hoy compañeros el mejor ejemplo para Venezuela es Vietnam, ayer y hoy, incluso para el mundo, lo que pasó en Vietnam, nosotros sabemos el sacrifico y la sangre derramada hace 80 años y para nosotros han sido determinantes las acciones que se tomaron para esta independencia”, enfatizó desde la avenida de Bolívar de la ciudad de Caracas.



Seguidamente, calificó como «tenaz» la batalla que dio Vietnam para lograr su independencia y soberanía con determinación, ante la dominación y guerra del imperio.



Fernández congratuló el desfile histórico de Vietnam en honor a su líder Ho Chi Minh, al tiempo que reconoció el proceso de ese país, con un pueblo libre ante el imperio francés y una soberanía.



Aseguró que luego del liderato de Ho Chi Minh, se generó un cambio trascendental en la cultura y el pueblo de Vietnam, lo que representa un ejemplo de sacrificio y determinación para el mundo.



En este acto realizado en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, la diputada a la Asamblea Nacional, Tanía Díaz expresó que el pueblo venezolano está honrado de acompañar a los hermanos vietnamitas en esta celebración, enfatizando que «está Revolución es un faro de luz, es como nuestra hermana mayor, de la que hemos aprendido y celebrado tanto y la que hemos honrado tanta dignidad».



Enalteció a Ho Chi Minh por su capacidad de enseñar al pueblo de Vietnam para marcar la ruta de la independencia y de la dignidad; además de «dejar toda la enseñanza esa fuerza y ruta indestructible que hoy por hoy mantienen como una república libre, socialista, prospera como un país con identidad propia, que tiene que aportarle al mundo con la frente en alto».