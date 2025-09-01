Estados Unidos: Aerolinea Delta acuerda pagar $ 79 millones en demanda por arrojar combustible en zona escolar

LOS ÁNGELES 1ero de septiembre de 2025 -- Delta Air Lines acordó pagar 79 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada en 2020 después de que uno de sus aviones, con problemas de motor, derramara combustible sobre patios de escuelas y barrios densamente poblados del sureste del condado de Los Ángeles, informó ABC7.com

El avión de Delta había despegado de Los Ángeles con destino a Shanghái el 14 de enero de 2020 cuando tuvo que regresar rápidamente al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

El Boeing 777-200 aterrizó sin problemas tras sobrevolar Los Ángeles, mientras descargaba 15.000 galones de combustible para alcanzar un peso de aterrizaje seguro. Los bomberos del condado de Los Ángeles acudieron a las escuelas de Cudahy, donde casi 60 escolares y profesores fueron examinados por irritaciones leves de la piel y los pulmones.

Ninguno requirió hospitalización. Poco después, profesores de la escuela primaria Park Avenue de Cudahy presentaron una demanda contra la aerolínea, alegando haber estado expuestos a combustible para aviones que caía como gotas de lluvia con vapores abrumadores.

Describieron haber sentido el combustible en la ropa, la piel y los ojos. Posteriormente, varios propietarios de viviendas de Cudahy presentaron una demanda colectiva. Los maestros dijeron que buscaron atención médica después del incidente y experimentaron dolor físico y emocional.