Donald Trump defiende a los estudiantes chinos en Estados Unidos.: “China nos está pagando mucho dinero ahora mismo”

2 de septiembre de 2025.-El presidente Trump defendió su afirmación de que permitiría la entrada a Estados Unidos a 600.000 estudiantes chinos, a pesar de las críticas de algunos de sus partidarios, quienes afirman que el cambio en sus estrictas políticas de visados ​​socava su agenda de "Estados Unidos primero", informó La Colina.com.

En una entrevista con The Daily Caller publicada el domingo, el presidente afirmó que China está pagando mucho dinero a Estados Unidos e insistió en que permitir que los estudiantes chinos asistan a universidades estadounidenses es lo correcto.

"Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Creo que es muy ofensivo para un país que diga que no va a aceptar a sus estudiantes", dijo Trump cuando se le preguntó si sus recientes declaraciones eran una táctica de negociación o algo que, según él, beneficiaría a Estados Unidos.

"Sabes, me llevo bien con China", añadió Trump. "China nos está pagando mucho dinero ahora mismo. Nos están pagando cientos de millones de dólares".

Durante una reunión con el presidente de Corea del Sur la semana pasada, Trump enfatizó la importancia de su relación con China, declarando a la prensa: "Vamos a permitir la entrada de sus estudiantes. Lo vamos a permitir. Es muy importante: 600.000 estudiantes. Es muy importante".

Los comentarios de Trump marcaron un cambio con respecto a principios de año, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que planeaba revocar "agresivamente" las visas de estudiantes chinos, en particular las de aquellos "con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudian en áreas cruciales".

El gobierno generalmente ha trabajado para reducir las visas de estudiantes, no para ampliarlas, como parte de la ofensiva migratoria más amplia del presidente.