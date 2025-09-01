Trasnacional Nestlé despide a su director ejecutivo Freixe tras investigaciones de conducta

Por una relación no revelada con una subordinada

Philipp Navratil nombrado nuevo director general

Nestle se enfrenta a la volatilidad en un contexto de consumo difícil y aranceles comerciales estadounidenses

El director general destituido no recibirá un paquete de salida

ZÚRICH, 1 de septiembre de 2025.-) - Nestlé (NESN.S), opens new tab, ha despedido abruptamente a su director general, Laurent Freixe, por no revelar una relación romántica con una subordinada, según anunció el gigante suizo de la alimentación el lunes, una drástica destitución exactamente un año después de que asumiera el cargo, informó Reuters.

El fabricante de productos que van desde KitKat hasta Nesquik anunció el nombramiento de Philipp Navratil, veterano directivo de la empresa y exdirector de la división de café Nespresso, como sucesor de Freixe con efecto inmediato.

La sorpresiva salida amenaza con generar mayor volatilidad para Nestlé en un contexto de consumo difícil y los disruptivos aranceles comerciales de Estados Unidos.

Nestlé afirmó que la salida de Freixe se produce tras una investigación supervisada por el presidente Paul Bulcke y el director independiente principal Pablo Isla sobre una relación romántica no revelada con una subordinada directa, que infringió el código de conducta empresarial de la compañía.

"Esta fue una decisión necesaria", declaró Bulcke. "Los valores y el gobierno corporativo de Nestlé son cimientos sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio".

La firma anunció en junio que Bulcke, su presidente durante muchos años, dimitiría el próximo año.

Un portavoz de la compañía declaró a Reuters que las preocupaciones sobre una posible relación entre Freixe y un subordinado directo surgieron por primera vez en primavera a través de una línea directa interna de la compañía. El consejo de administración abrió inmediatamente una investigación sobre el asunto, que, sin embargo, no fue concluyente, añadió esta fuente. Ante la persistencia de las preocupaciones, la compañía inició una segunda investigación, supervisada por Bulcke e Isla y con la ayuda de una firma externa, que confirmó la relación. Freixe inicialmente había negado la relación ante la junta directiva, añadió el portavoz.

El ejecutivo destituido no recibirá una indemnización tras su despido, según informó Nestlé a Reuters.

La abrupta destitución del director ejecutivo se produce exactamente un año después de que Nestlé destituyera a su predecesor, Mark Schneider, lo que genera dudas sobre su próximo paso, a pesar de que la compañía afirmó que no modificaría su estrategia ni sus objetivos.

"Este nuevo cambio probablemente mantendrá la incertidumbre sobre la dirección a medio plazo de la compañía", declararon los analistas de JP Morgan en una nota a sus clientes.

Las acciones de Nestlé han caído un 17 % durante el último año, quedándose por detrás de sus rivales y del mercado en general.