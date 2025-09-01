Trágico accidente en Choroní cuando camioneta de excursionista cayó por un barranco en la curva de La Danta

Este domingo, a las 8:10 p. m., se reportó un accidente vial en la carretera Maracay-Choroní, estado Aragua, específicamente en el kilómetro 6, en la conocida curva de La Danta, que dejó el lamentable saldo de dos personas fallecidas y al menos 34 heridos.

Las víctimas fatales fueron identificadas con los nombres de Janet de los Ángeles Irumba (39) y Beatriz Elena Mendoza Bastidas, quien perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

Se pudo conocer que Irumba era propietaria de la agencia de turismo Kairos Tour, responsable de una excursión que habría partido en horas de la mañana desde la población de Coropo, municipio Francisco Linares Alcántara, con destino a Choroní.

Durante el retorno, la unidad tipo Encava donde se trasladaban sufrió un accidente cuando el conductor de un bus, color blanco, placas YA77422, perdió el control del vehículo y cayó por un barranco.

Los reportes preliminares indican que el accidente se produjo cuando una camioneta Toyota Fortuner intentó adelantar de forma imprudente al autobús, lo que causó que el chófer de la Encava perdiera el control. El conductor de la camioneta se dio a la fuga tras el sinisestro.

Organismos de seguridad; equipos de emergencia, como comisiones de Protección Civil, Ven911 y CRAMA, se trasladaron al lugar para atender la situación y brindar asistencia a los afectados.

Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Central de Maracay y el Cipriano Castro en San Vicente.

Entre los lesionados se encuentran: Luisa Guadache (52); Raiza Fernández (44), Beatriz Mendoza (58), Linet Pino (34), Iray Surval (46), Rosmary González (36), Moisés Urbaes (44), Eliezer Veloz (43), Adriannis Garrido (27), Antonella Castro (17), Sergio Fernández (16), Diego Pinto (14) y Mia Fernandez de cinco años de edad; 10 personas resultaron lesionadas con traumatismos múltiples, 18 personas con traumatismos leves y otras seis con escoriaciones leves.