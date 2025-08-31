(VIDEO) Buque de EEUU cruza el canal de Panamá rumbo al Caribe | Noticiero

Se trata del buque lanzamisiles USS Lake Erie

(VIDEO) Buque de EEUU cruza el canal de Panamá rumbo al Caribe

Credito: Noticias Globales

Domingo, 31 de agosto de 2025. El buque lanzamisiles USS Lake Erie cruzó el canal de Panamá rumbo al Caribe en medio del despliegue naval de #EEUU cerca de las costas de #Venezuela. Washington acusa a Nicolás #Maduro de liderar el Cartel de los Soles y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, mientras Caracas refuerza sus fronteras con 15.000 soldados, drones y patrullajes navales.

En Venezuela, miles de ciudadanos atendieron el llamado de #Maduro a nuevas jornadas de alistamiento en la Milicia Bolivariana para responder a lo que calificó como una “agresión imperialista”.

En #EstadosUnidos, una corte federal de apelaciones declaró ilegales gran parte de los aranceles globales de Donald Trump, un revés que ahora podría terminar en la Corte Suprema.

Desde Europa, Francia y Alemania presionan por más sanciones contra Rusia, acusando a Putin de incumplir su promesa de reunirse con Zelenski para negociar la paz en #Ucrania. Mientras tanto, Kiev reporta más de 25 muertos tras intensos bombardeos.

Finalmente, en #Israel, el ejército declaró a Ciudad de Gaza como zona de combate peligrosa antes de lanzar una ofensiva contra Hamás, mientras la población civil enfrenta una grave crisis humanitaria.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 935 veces.

