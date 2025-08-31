(VIDEO) Buque de EEUU cruza el canal de Panamá rumbo al Caribe | Noticiero

En Venezuela, miles de ciudadanos atendieron el llamado de #Maduro a nuevas jornadas de alistamiento en la Milicia Bolivariana para responder a lo que calificó como una “agresión imperialista”.
En #EstadosUnidos, una corte federal de apelaciones declaró ilegales gran parte de los aranceles globales de Donald Trump, un revés que ahora podría terminar en la Corte Suprema.
Desde Europa, Francia y Alemania presionan por más sanciones contra Rusia, acusando a Putin de incumplir su promesa de reunirse con Zelenski para negociar la paz en #Ucrania. Mientras tanto, Kiev reporta más de 25 muertos tras intensos bombardeos.
Finalmente, en #Israel, el ejército declaró a Ciudad de Gaza como zona de combate peligrosa antes de lanzar una ofensiva contra Hamás, mientras la población civil enfrenta una grave crisis humanitaria.