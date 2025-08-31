(VIDEO) Buque de EEUU cruza el canal de Panamá rumbo al Caribe | Noticiero

Domingo, 31 de agosto de 2025. El buque lanzamisiles USS Lake Erie cruzó el canal de Panamá rumbo al Caribe en medio del despliegue naval de #EEUU cerca de las costas de #Venezuela. Washington acusa a Nicolás #Maduro de liderar el Cartel de los Soles y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, mientras Caracas refuerza sus fronteras con 15.000 soldados, drones y patrullajes navales.En Venezuela, miles de ciudadanos atendieron el llamado de #Maduro a nuevas jornadas de alistamiento en la Milicia Bolivariana para responder a lo que calificó como una “agresión imperialista”.En #EstadosUnidos, una corte federal de apelaciones declaró ilegales gran parte de los aranceles globales de Donald Trump, un revés que ahora podría terminar en la Corte Suprema.Desde Europa, Francia y Alemania presionan por más sanciones contra Rusia, acusando a Putin de incumplir su promesa de reunirse con Zelenski para negociar la paz en #Ucrania. Mientras tanto, Kiev reporta más de 25 muertos tras intensos bombardeos.Finalmente, en #Israel, el ejército declaró a Ciudad de Gaza como zona de combate peligrosa antes de lanzar una ofensiva contra Hamás, mientras la población civil enfrenta una grave crisis humanitaria.