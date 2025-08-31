Yemen: Israel pagará alto precio por el asesinato del primer ministro Ahmed Ghaleb y de altos funcionarios del gobierno

Tras el asesinato de funcionarios yemeníes por Israel, Ansarolá de Yemen enfatiza que los agresores pagarán alto precio y que continúa apoyando a Gaza a toda costa.

En declaraciones publicadas hoy domingo, Muhamad al-Bujaiti, miembro de la oficina del Buró Político del movimiento popular yemení Ansarolá, ha señalado que la guerra contra el enemigo sionista ha entrado en una nueva etapa, y los ocupantes pagarán un alto precio por el crimen que cometieron al asesinar a funcionarios yemeníes.

"Nuestras acciones preceden a nuestras palabras, y la liberación de Palestina es el principal problema en Yemen, y las recientes declaraciones de Mahdi Al-Mashat, presidente del Consejo Político Supremo de Yemen, enfatizan la firme posición de nuestro país en apoyo a Palestina y Gaza", ha subrayado en entrevista con la cadena catarí Al-Mayadeen.

Al-Bujaiti ha precisado que los ocupantes sionistas no podrán doblegar la voluntad del pueblo yemení, y tras aseverar que Saná se vengará de Israel, ha sostenido que Yemen se encuentra hoy en estado de guerra y ha asestado numerosos golpes al enemigo, y era previsible que también los recibiera.

"Yemen ha tenido éxito en castigar al Reino Unido y Estados Unidos, y hará lo mismo con el enemigo sionista. Yemen continúa desarrollando su capacidad de misiles y ha logrado victorias significativas a pesar de muchos sacrificios", ha apostillado.

El funcionario yemení ha afirmado que la batalla actual es decisiva, y en este contexto, ha enfatizado que el enemigo sionista pagará el precio por asesinar al primer ministro y a los ministros yemeníes.

La Presidencia de la República de Yemen confirmó el sábado que el primer ministro, Ahmed Ghaleb al-Rahawi, y varios de sus compañeros ministros cayeron mártires durante los ataques aéreos que el régimen israelí realizó el jueves contra Saná, la capital.

El jueves, Israel lanzó 12 ataques aéreos contra diferentes objetivos en la capital yemení. La radio del régimen israelí afirmó que los ataques apuntaron contra edificios donde, supuestamente, funcionarios del movimiento yemení Ansarolá estaban celebrando una reunión.

El Consejo Político Supremo de Yemen ha nombrado al viceprimer ministro, Mohammed Miftah, como primer ministro interino, en reemplazo del mártir Ahmed al-Rahwi.

De hecho, desde noviembre de 2023, Yemen ha efectuado una serie de operaciones contra el régimen israelí, atacando con drones y misiles objetivos vitales israelíes en los territorios palestinos ocupados y los barcos vinculados a Israel en los mares que rodean la Península arábiga, en respuesta a la guerra genocida israelí que ha dejado 63 371 palestinos muertos.

msm/ctl