Asesinan a famosa influencer mexicana junto a su esposo y dos hijos en Jalisco

Aasesinan en Guadalajara a la influencer mexicana Esmeralda Ferrer Garibay de 32 años junto a su esposo y dos hijos. La noticia de su muerte fue confirmada por la Fiscalía de Jalisco en México. La línea de investigación sugiere que el ataque estaría relacionado con actividades de su esposo.

Según los primeros avances de la investigación, Esmeralda Ferrer y su familia eran originarios de Michoacán y habrían tenido poco tiempo residiendo en Jalisco.

Los cuerpos de la ‘tiktoker’, su esposo, de 36 años, y sus hijos, una menor de 7 años y un varón de 13 años, fueron hallados dentro de una camioneta pick up último modelo, localizado en un taller mecánico, donde, según algunos indicios, habría ocurrido el asesinato.

De acuerdo con el vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez, la principal línea de investigación es relacionada a la actividad del esposo de Esmeralda Ferrer Garibay, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en el estado de Michoacán.

En el lugar fueron detenidos tres hombres, identificados como encargados del lugar. Sin embargo, fueron puestos en libertad "ante falta de pruebas".

Según reporta Milenio, a su salida de la Fiscalía de Jalisco, "un comando armado" los interceptó y privó de la vida a dos de ellos. Hasta el momento, no se han dado más detalles.

¿Quién era Esmeralda Ferrer Garibay?

Esmeralda Ferrer Garibay, mejor conocida como Esmeralda FG, hizo su debut en redes sociales en 2020. Se hizo famosa por compartir videos relacionados con su vida de lujo y estilo, viajes, cirugías estéticas, sus hijos, su mascota y exhibición de artículos de marcas de diseñadores famosos, convirtiéndose en una figura reconocida en TikTok bajo el usuario "@esmeraldafg222", donde acumulaba más de 21 mil seguidores y más de medio millón de "me gusta".

Su contenido generó polémica en diversas ocasiones, especialmente por referencias al mundo del narcotráfico y el uso frecuente de narcocorridos como banda sonora de sus videos, hacía alusión al mundo de los carteles con frases como: "Ventajas de tener un novio narco. No sé por qué mi esposo no me deja tener novio".