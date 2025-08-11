(VIDEO) Dulce venganza rusa, el Regreso Inesperado del Nord Stream 2

Lunes, 11 de agosto de 2025. Hoy en 'De Qué Hablan GEO', exploramos una de las jugadas geopolíticas más arriesgadas de Rusia: la posible reorientación del gasoducto Nord Stream 2 hacia Kaliningrado. ¿Es este el plan secreto de Putin para cerrar definitivamente la puerta del gas a Europa y, al mismo tiempo, crear un nuevo centro de poder?Descubre cómo esta estrategia podría cambiar el destino de la industria alemana y fracturar la unidad de la UE.En este video analizamos:La discusión en la Duma rusa para desviar el gasoducto Nord Stream 2.El colapso de la industria alemana sin el gas ruso barato.Cómo Kaliningrado se convertiría en el nuevo hub energético de Rusia.El papel de Hungría y otros países que podrían aliarse con este nuevo plan.Por qué la energía es el arma más poderosa en el juego de la geopolítica mundial.En cada video, desglosamos la geopolítica actual, las *noticias internacionales más relevantes y el análisis geopolítico que otros no te cuentan. Si quieres entender qué está pasando realmente en el mundo, este es tu espacio.Exploramos a fondo los conflictos globales*, el *nuevo orden mundial*, las *tensiones internacionales y las estrategias de potencias como *Rusia, China, Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE)*. Analizamos su impacto en regiones clave como *Ucrania, Oriente Medio y América Latina*.Temas que cubrimos frecuentemente: *sanciones económicas, petróleo y gas, guerra de drones, desdolarización, estrategias militares y económicas, política exterior, economía global y relaciones internacionales