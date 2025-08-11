Deslave masivo mata a 7 voluntarios que reparaban daños por inundaciones en el norte de Pakistán

Un deslave masivo el lunes provocó la muerte de siete voluntarios mientras reparaban un canal de drenaje dañado por inundaciones repentinas en el norte de Pakistán, informaron autoridades, y otros tres resultaron heridos.

Los rescatistas recuperaron los cuerpos después de que el deslizamiento de tierra golpeara la localidad de Danyor en Gilgit-Baltistán al amanecer, y transportaron a los heridos a un hospital, expresó Faizullah Faraq, un portavoz del gobierno regional.

Esto ocurrió un día después de que una inundación repentina provocada por el desbordamiento de un lago en un glaciar dañara la crucial carretera del Karakórum, que pasa por Danyor, interrumpiendo el tráfico y el comercio entre Pakistán y China. Se envió a ingenieros y trabajadores junto con maquinaria pesada para comenzar las reparaciones, indicó Faraq.

Mientras tanto, varios deslaves cerca de la carretera montañosa afectada dañaron casas en Danyor y áreas cercanas, al tiempo que los socorristas evacuaban a los afectados por las inundaciones a áreas más seguras, informó Hassan Alí, un jefe local de policía. Se les están proporcionando alimentos esenciales a los desplazados, agregó.

El desbordamiento del lago de origen glaciar el domingo fue enorme, narró Alí, provocando una crecida en el río Hunza e inundaciones repentinas que arrasaron cultivos. Las autoridades aún evalúan los daños, apuntó.

El jefe de ministros de la región, Gulbar Khan, emitió un comunicado en el que llamó a los siete que murieron “héroes que sacrificaron sus vidas por la comunidad”.

Gilgit-Baltistán es conocido por sus glaciares escénicos que proporcionan el 75% del suministro de agua almacenada del país, según el sitio web oficial de la región. El mes pasado fue afectado por deslizamientos de tierra, y 18 turistas murieron cuando inundaciones repentinas se llevaron sus vehículos.

Los expertos dicen que las inundaciones por desbordamiento de lagos de origen glaciar ocurren cuando el agua contenida por un glaciar es liberada repentinamente, a menudo porque las barreras de hielo o escombros se desploman. Los científicos dicen que el aumento de las temperaturas vinculado al cambio climático está acelerando el derretimiento de los glaciares en las montañas del norte de Pakistán, incrementando tanto el tamaño como el número de estos lagos.

Un estudio publicado la semana pasada por World Weather Attribution —una red de científicos internacionales— encontró que las lluvias del 24 de junio al 23 de julio fueron un 10% a 15% más intensas debido al calentamiento global. Pakistán produce menos del 1% de los gases de efecto invernadero del mundo, pero la investigación muestra que sufre desproporcionadamente de fenómenos meteorológicos extremos.

En 2022, su peor temporada de monzones de que se tenga registro dejó más de 1.700 muertos y causó un daño estimado de 40 mil millones de dólares.