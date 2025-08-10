HINAMEH pronostica precipitaciones que se estiman este domingo en 20 estados del territorio nacional

Este domingo 10 de agosto se prevé en horas de la mañana nubosidad parcial en la mayor parte del país; sin embargo, se esperan zonas nubladas con precipitaciones en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Nueva Esparta, sur de Monagas, sur de Anzoátegui, este de Falcón, norte de Lara, norte de Yaracuy, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia, reseña el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh señala que en la tarde y noche se estima incremento en la cobertura nubosa, con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas eventuales en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira en horas de la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado sin descartar algunas lluvias dispersas en La Guaira. Luego del mediodía, permanecerá nubosidad fragmentada con precipitaciones variables.

Las temperaturas en Caracas oscilarán la mínima en 19°C en la madrugada y una máxima de 29°C, con vientos de leves a moderados, predominantes del noreste. Se mantienen concentraciones leves de Polvo Sahariano.