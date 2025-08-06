Por qué Camboya nominó a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz

6 de agosto de 2025.-Camboya “necesitaba un héroe” que interviniera en su disputa fronteriza con Tailandia, según los analistas, y el ego de Trump lo convirtió en el candidato perfecto, informó Maria Siow para scmp.com.

Cuando el viceprimer ministro camboyano, Sun Chanthol, compareció ante la prensa en Phnom Penh el viernes pasado, no agradeció a China ni a la ASEAN, sino a Donald Trump, cuya intervención en la disputa fronteriza del reino con Tailandia, según él, merecía nada menos que un Premio Nobel de la Paz.

Lejos de ser un simple acto de gratitud, los observadores afirman que la acción refleja la "hábil" de Camboya para sortear las cambiantes líneas divisorias de la rivalidad entre las grandes potencias en el Sudeste Asiático, y su determinación de evitar una dependencia excesiva de Pekín.

En su discurso en la capital el viernes, Chanthol agradeció públicamente al presidente estadounidense su implicación personal para detener los recientes y mortíferos enfrentamientos fronterizos con Tailandia e insistió en que Trump merecía el Nobel.

El premio, considerado ampliamente como el galardón de paz más prestigioso del mundo, suele otorgarse a personas u organizaciones que han "promovido la camaradería entre las naciones".