Reactivan aeropuerto José Alejandro Chirinos con ruta Caracas-Coro

Caracas, 6 de agosto de 2024).- En aras de potenciar el turismo nacional como motor económico de Venezuela, este lunes 04 de agosto, el aeropuerto José Alejandro Chirinos del estado Falcón reinició operaciones con un vuelo inaugural Caracas-Coro de la línea aérea Rutaca. Este evento, forma parte de un esfuerzo más amplio para revitalizar el sector turístico de la entidad occidental, informó Prensa Mintur.

Tras 15 años del cese de operaciones, se sostuvieron trabajos de rehabilitación de las instalaciones, pista y aspectos técnicos validados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, lo que permite a esta terminal, la conectividad de la región con el resto del país y así facilitar el acceso de visitantes nacionales e internacionales a los atractivos turísticos de la zona. Estas acciones, no solo mejoran la infraestructura de transporte, sino también promueven el crecimiento del sector turístico, generan nuevas oportunidades para la población y consolidan a Falcón como un destino clave dentro del mapa turístico de Venezuela.

En este contexto, un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, sostuvo un fructífero encuentro con el presidente de La Corporación Falconiana de Turismo, Jorger Haskour, para coordinar estrategias de cara al Operativo Vacaciones 2025 y planificar acciones conjuntas que promuevan los diversos productos turísticos que ofrece la región, desde sus playas y parques nacionales hasta su patrimonio cultural.

La reactivación de esta ruta aérea y la planificación estratégica del Operativo Vacaciones 2025 demuestran el compromiso del estado Falcón con el desarrollo económico, contemplado en la primera de las siete Trasformaciones del Plan de la Patria.