Fernando Soto Rojas: oposición en alcaldías debe respetar el Estado de derecho

Fernando Soto Rojas

5 de agosto de 2025.- “La nueva oposición, representada en el 15% de las alcaldías del país, debe pasar como una corriente rectificadora”, con el propósito de respetar el Estado de derecho, así como la democracia participativa y protagónica que se ha consolidado en la Revolución Bolivariana, expresó el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Fernando Soto Rojas.



Durante una entrevista concedida en el programa «Al Aire», que transmite Venezolana de Televisión, el parlamentario resaltó que la clave del éxito está en reconocer el liderazgo del Poder Popular, y es lo que acontece en América Latina con los gobernantes que no les dan respuesta concreta a la población.



Afirmó que es importante avanzar hacia la democracia participativa, protagónica y bolivariana, con el objetivo que se consolide, el sueño del Congreso de Angostura convocado por El Libertador Simón Bolívar. “Las dictaduras militares o los regímenes liberal burgués; esas dos formas de gobernar (en América Latina), no le dan respuesta a la situación (de los pueblos)”.



Por otra parte, Soto Rojas recordó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una encerrona entre los gobernadores y alcaldes electos del país para debatir el plan de lo concreto real, orientado en el Libro Azul, del Comandante Hugo Chávez.



“Con las Siete Transformaciones, así como todas las orientaciones históricas y estratégicas, se debe seguir para entrar a los problemas tácticos y a los planes concretos, como ejemplo cuál es el plan del alcalde en estos próximos cuatro años, eso hay que revisarlos”, recalcó.

Venezolana de Televisión