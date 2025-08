(VIDEO) El régimen de Zelensky está agonizando. Las protestas masivas son los estertores

Domingo, 03 de agosto de 2025. ALFREDO JALIFE: "El régimen de Zelensky está agonizando. Las protestas masivas son los estertores"Alfredo Jalife-Rahme, analista geopolítico, aborda la situación geopolítica actual, señalando la inestabilidad del régimen ucraniano, que considera en "agonía", y la creciente percepción de Volodímir Zelenski como "desechable" por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Jalife-Rahme destaca la profunda corrupción en Ucrania, citando a The Guardian que lo califica como el país más corrupto de Europa. Menciona las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, buscando un acercamiento con Donald Trump, incluyendo una propuesta de reunión en Estambul, a pesar de que "no hay nada que negociar con Zelensky".El analista pone el foco en el 3 de septiembre como una fecha clave. Explica que el 2 de septiembre vence el ultimátum de 50 días de Trump a Rusia, lo que ha permitido a esta última avanzar territorialmente en Ucrania, especialmente en Pokrovsk. Sugiere la posibilidad de una cumbre tripolar entre Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping en Tianjin, China, con la idea de "atemperar los ánimos internacionales". Compara este posible encuentro con el segundo Congreso de Viena, donde hubo un perdedor (Francia), a diferencia de Yalta.En relación con el conflicto en Ucrania, Jalife-Rahme reitera que la situación está prácticamente decidida, aunque la OTAN y Estados Unidos no quieran asumir la derrota. Esta se debería, a su juicio, a los misiles hipersónicos Oreshnik de Rusia.Sobre Estados Unidos, el analista aborda los escándalos en torno a Donald Trump, incluido el caso Epstein. Aunque reconoce el impacto político de estos escándalos, Jalife-Rahme sugiere que la defensa de Trump podría basarse en revivir el "Obama Gate", un escándalo sobre la administración Obama que ha sido expuesto por Tulsi Gabbard. Considera que esta lucha interna entre el esquema de Trump y lo que queda del esquema de Obama definirá la política exterior estadounidense con Rusia.Finalmente, Jalife-Rahme comenta las tensiones entre Tailandia y Camboya, interpretándolas como un intento de desestabilizar la región del Sudeste Asiático, lo que indirectamente afectaría a China. Respecto a Oriente Medio, traza un paralelismo entre Ucrania e Israel, señalando que el "sueño" de Zelenski es el "gran Israel" y que ambos tienen enfoques similares en el uso de drones y misiles.