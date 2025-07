Jueves, 31 de julio de 2025. ÚLTIMA HORA EN VIVO | Europa y EE. UU. están paralizados mientras Rusia y China consolidan una ofensiva conjunta que coloca a Ucrania al borde del colapso. En paralelo, India rompe su neutralidad: continúa abasteciéndose de armas y petróleo ruso, impertérrita ante las sanciones anunciadas por Trump, quien queda completamente humillado en su intento de aislar a Moscú.Las amenazas de Dmitri Medvedev no son un teatro: advierte por redes que cada ultimátum de Trump empuja al mundo “un paso más cerca de la Tercera Guerra Mundial”. Luego agrega una referencia inquietante al mítico sistema nuclear ruso “Dead Hand”, como si recordara que la escalada ya no tiene límites.Hoy analizamos en directo:La respuesta rusa y china a los intentos de presión estadounidense.El papel estratégico de India, ignorando las órdenes de Washington y reforzando su alianza con Moscú.La nueva ola de ataques sobre Kiev y regiones clave como Donetsk y Járkov,???? Esta no es una confrontación: es una redefinición del orden global.Con fuentes verificadas, mapas en tiempo real y análisis geoestratégico detallado.