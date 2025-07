Canje con El Salvador habría liberado a 10 estadounidenses por 238 migrantes venezolanos según Reuters

Los deportados a la mega cárcel de Bukele serían los falsos positivos de Trump Credito: Agencias

18 de julio de 2025.- La agencia de noticias Reuters publicó este viernes que el gobierno de El Salvador enviará a Caracas a venezolanos detenidos a cambio de estadounidenses retenidos por el Gobierno de Maduro, de acuerdo con dos funcionarios del gobierno de Donald Trump.



Uno de los funcionarios indicó que El Salvador enviaría a Caracas a 238 venezolanos recluidos en la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo y que el gobierno venezolano liberaría a cinco ciudadanos estadounidenses y cinco residentes permanentes de Estados Unidos bajo custodia.



El segundo funcionario confirmó que el intercambio se estaba llevando a cabo este viernes y señaló que las cifras parecían estar cerca de lo esperado.



Los venezolanos fueron enviados a El Salvador en marzo después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua sin pasar por los procedimientos migratorios normales.



Los familiares de muchos de los venezolanos y sus abogados niegan que tuvieran vínculos con pandillas y afirman que no se les dio la oportunidad de refutar las acusaciones de la administración Trump ante los tribunales.



Recientemente, el diario The New York Times publicó que el enviado especial de Donald Trump para Venezuela, Richard Grenell, el secretario de Estado, Marco Rubio y el gobierno de Maduro habrían estado negociando un acuerdo que liberaría a parte de los connacionales presos en El Salvador, no obstante, estas conversaciones no habrían tenido los resultados esperados.



Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha confirmado ni desmentido el envío del avión con los presos estadounidenses.