Entrevista a Léane Alextra: El compromiso racial y sexual de las mujeres de extrema derecha

La simpatía femenina por la extrema derecha ha aumentado en los últimos años. En su libro Les vigilantes, Léane Alestra analiza esta dinámica enmarcándola en una reflexión más global sobre las relaciones entre género y raza en las sociedades contemporáneas. Entrevistamos a la autora.

¿Cuál es el enfoque en el que se basa su libro? ¿Qué pretende aportar en relación con los trabajos existentes sobre el militantismo femenino de extrema derecha (Magali Della Sudda) o sobre el femonacionalismo (Sara R. Farris)?

El objetivo del libro es más bien explicar cómo nuestra sociedad puede crear mujeres de extrema derecha y por qué la extrema derecha necesita crear un cierto tipo de mujeres. Aunque trabajé en ello durante mi tesis de máster, no es un libro sobre los grupúsculos de extrema derecha, no soy especialista en la materia, hay otras personas que conocen mucho mejor estos grupos. No quería reflexionar únicamente sobre la extrema derecha, sino explicar por qué es la punta del iceberg, de algo mucho más profundo.

Otro objetivo era mostrar la complejidad de las mujeres y cuestionar los trabajos que se producen hoy en día sobre ellas. Dado que los conocimientos sobre las mujeres han sido producidos por hombres durante mucho tiempo, las nuevas investigaciones suelen tener como objetivo restablecer la verdad sobre las mujeres y darles una imagen mejorada, en particular para acabar con los estereotipos misóginos que las afectan. En este contexto, no suele haber espacio para la complejidad de decir que existen mujeres de extrema derecha.

El último elemento que me parecía importante era aclarar el concepto de femonacionalismo en relación con los usos militantes que se le dan. Este concepto es muy estructurante en la esfera política y no se reduce en absoluto a la extrema derecha. Cuando lo formula, Sara R. Farris apunta al feminismo de Estado: critica la institucionalización del feminismo, que pasa por un filtro nacionalista.

Si la extrema derecha es hostil a los derechos de las mujeres, ¿cómo se explica el aumento de la simpatía femenina hacia ella, cuando hoy en día parecen compartirse ampliamente una serie de fundamentos feministas?

Al centrarse únicamente en la violencia sexista y sexual, sin recordar que esta se deriva de una dominación heteropatriarcal firmemente arraigada en las relaciones materiales, se trata sobre todo como una urgencia punitiva. Al separar la violencia de sus causas sociales, se refuerza el reflejo de seguridad imperante: en lugar de transformar las estructuras que la hacen posible, se reclama aún más policía y sanciones.

Además, el clima racista (que es la principal faceta del clima de seguridad) hace que algunas mujeres blancas de clase media piensen que las cuestiones raciales pueden prevalecer sobre las cuestiones de género. Esto se basa, en particular, en la idea de que el gran villano es el hombre racializado, que se apropia por completo de la calle. También se encuentra la creencia de que muchos lugares, incluidos los públicos, están prohibidos para las mujeres en las grandes ciudades, especialmente en París.

También hay que considerar el tema a través de la búsqueda de respetabilidad de la extrema derecha: mujeres políticas como Marine Le Pen, Alice Weidel o Giorgia Meloni representan así una forma de maternalismo nacionalista, que puede hacer más aceptable a la extrema derecha a los ojos de algunas votantes. Dentro de la extrema derecha, las mujeres aparecen como guardianas de la respetabilidad y la normatividad.

Cuando la extrema derecha pretende defender a las mujeres, ¿a quién se dirige y cuáles son exactamente sus propuestas políticas?

No promete a las mujeres protegerlas de los hombres. Cuando se acusa a hombres blancos de violencia sexual, la extrema derecha no hace nada para defender a las víctimas. Lo que promete a las mujeres es que estarán por encima de los hombres racializados: si uno de ellos las toca, será castigado. A cambio, siguen siendo propiedad de los hombres blancos. ¡Es un pacto racial!

Así, no se promete a las mujeres ninguna mejora material de sus condiciones de vida. Esto se inscribe en el pesimismo reinante: dado que no sería posible cambiar el sistema, la extrema derecha no promete nada más a las mujeres, sino que les ofrece la oportunidad de ejercer su violencia contra los cuerpos racializados y contra los cuerpos queer. Se les concede así una vía de desahogo a través de la violencia.

¿Qué significa el contrato de vigilancia [del que hablas] al que están sometidas las mujeres? ¿Cómo refleja este contrato su posición siempre ambivalente en la política, especialmente en la derecha y la extrema derecha?

El contrato de vigilancia no solo afecta a las mujeres de la derecha y de la extrema derecha, sino a todas las mujeres. Es un concepto que propongo para superar la noción de contrato sexual que se planteó en los años 70, porque los derechos de las mujeres han avanzado: ya no se puede decir que están excluidas de la ciudadanía, al menos no todas las mujeres, sino solo aquellas que no cumplen los requisitos de blancura, heterosexualidad y respetabilidad.

Al igual que el título del libro, el concepto hace referencia al vigilantismo, una doctrina reaccionaria pero que se entiende de forma completamente despolitizada en nuestra sociedad: ejercer la vigilancia se percibe efectivamente como algo positivo. El contrato de vigilancia se basa en una doble vigilancia: se exige a las mujeres que sean vigilantes consigo mismas, pero también con las demás mujeres. Esta vigilancia se refiere tanto al hecho de ser delgada y cumplir con ciertos requisitos de apariencia como a conformarse con ciertos comportamientos esperados de las mujeres, en definitiva, encajar en la norma heteropatriarcal de la respetabilidad femenina.

¿Qué es la dark agency [agencia oscura], este concepto que propones para analizar la forma en que algunas mujeres se hacen un hueco en el orden patriarcal pisoteando a otras minorías?

Es una propuesta que surge de conversaciones con el filósofo Tanguy Grannis y la socióloga Hanane Karimi, especialistas en agencia, es decir, en la capacidad de los individuos para actuar en los entornos sociales que los determinan. La antropóloga Saba Mahmood desarrolla el concepto de docile agency, que describe la forma en que algunas mujeres se mueven en el orden heteropatriarcal apostando por la docilidad para hacerse un hueco más estable y cómodo. En otras palabras, no hay un cuestionamiento del sistema ni una búsqueda de la emancipación, sino más bien una estrategia individual.

Sin embargo, este concepto de docile agency no permite mostrar cómo algunas mujeres —o algunas minorías, en términos más generales— oprimen a otros grupos para lograr sus fines. Todas las personas que se encuentran en la intersección de varios grupos sociales minoritarios son, por lo tanto, susceptibles de mostrar dark agency para defender sus intereses particulares frente a los de otros grupos minoritarios. El concepto insiste así en la parte oscura de la agencia, que no ataca las condiciones materiales de la vida de las minorías, sino que consiste en un ejercicio de violencia contra el Otro.

El concepto de agencia oscura complementa el de contrato de vigilancia, haciendo mayor hincapié en determinadas estrategias individuales. Esto permite, en particular, caracterizar el comportamiento de algunos tránsfugas reaccionarios que se han pasado a la extrema derecha a partir de cuestiones de género, en particular la transfobia.

¿La extrema derecha concede hoy a las mujeres un lugar diferente al que les concedía en el pasado? ¿Qué continuidades y discontinuidades se pueden observar?

Siempre ha habido mujeres en la extrema derecha, incluso movimientos de mujeres de extrema derecha. Los archivos muestran, por ejemplo, que el fascismo italiano contaba con una sección femenina. La diferencia con la situación actual es más bien la presencia de mujeres al frente de movimientos de extrema derecha. Muchas cosas han cambiado desde entonces: en aquella época, las mujeres no tenían derecho al voto y los derechos políticos eran extremadamente limitados.

Desde una perspectiva histórica, seguramente sería interesante profundizar más en el franquismo para afinar el análisis: efectivamente, en la administración franquista hubo algunas mujeres que ocuparon puestos muy altos en la jerarquía. Cabe señalar que se trataba de un régimen fascista que duró más que la Alemania nazi o la Italia fascista, y que fue contemporáneo de amplias movilizaciones feministas.

Hoy en día, la extrema derecha insiste especialmente en el maternalismo nacionalista de sus líderes, lo que puede dar una dimensión supuestamente más suave. Estas últimas suelen formar parte de un legado familiar que legitima su lugar en la cima de la jerarquía: Giorgia Meloni está comprometida con el neofascismo italiano desde su adolescencia y se la presenta como la madre de la nación italiana; Marine Le Pen es la heredera de un líder de extrema derecha, Alice Weidel es nieta de un nazi, etc.

Esto puede parecer diferente en el caso de Trump, ya que el movimiento MAGA está impregnado de virilismo y el presidente estadounidense se aprovecha de la nostalgia misógina de Reagan. En realidad, se han encontrado mujeres en puestos muy altos de la administración trumpista, aunque a menudo han sido destituidas.

¿Se observan también cambios simbólicos en los grupúsculos de extrema derecha, por ejemplo, con la aparición de Nemesis?

El concepto de virilidad alterna, propuesto por Geneviéve Pruvost en sus trabajos sobre la violencia de las mujeres policías, permite analizar la ambivalencia de la relación con las normas de género de grupos femeninos de extrema derecha como Nemesis: en algunas fotos, posan con armas de fuego haciendo gala de una forma de virilidad; en las siguientes, aparecen con vestidos largos y flores blancas, con el pelo al viento. Jugar con estas dos imágenes tiene sin duda un interés en términos de comunicación, pero también les resulta útil a nivel interno. De este modo, demuestran que son capaces de ejercer la violencia para legitimar su lugar dentro de la extrema derecha, al tiempo que tranquilizan a los hombres de su bando respetando también las normas de género.

¿Debe el movimiento feminista reconocer que siempre ha contado con reaccionarias en su seno, como propone, por ejemplo, Sophie Lewis, en lugar de pretender que siempre ha estado a favor de la emancipación de todas las mujeres?

Estoy bastante de acuerdo con ella, y algunos cambios recientes en el movimiento feminista francés también le dan la razón. Cuando Marléne Schiappa fue nombrada ministra, algunos sectores del movimiento feminista colaboraron con ella pensando que realmente podía ser una aliada. Esto solo fue posible gracias al importante nivel de despolitización de las cuestiones feministas al inicio de la ola Me Too. Rápidamente, las críticas se estructuraron y la acción de Schiappa fue identificada como femonacionalista, mucho más que feminista.

Surgió la Coordinación Feminista, que permitió reorientar el movimiento avanzando en temas fundamentales. El hecho de coordinarnos, debatir juntas y adoptar una forma de transversalidad ha permitido construir una línea feminista más justa. Muchos colectivos incluyen hoy en día la cuestión de las mujeres de extrema derecha en su agenda. Esto demuestra que existe un interés militante por abordar este reto y ajustar las respuestas feministas que se le dan.

¿Qué pueden hacer las franjas más emancipadoras del movimiento feminista frente a la creciente apropiación de la causa de las mujeres por parte de la extrema derecha?

Una primera necesidad es mantener una línea en las cuestiones materiales y limitar los discursos y reivindicaciones puramente simbólicos. Otra vía sería priorizar la creación de redes y la coordinación entre grupos feministas, pero también con otros movimientos sociales. Por último, me parece importante cultivar una forma de alegría y creatividad en las formas de acción que permita precisamente luchar contra el pesimismo reinante. Este pesimismo beneficia a la extrema derecha, porque al pensar que nada puede cambiar, cada uno se vuelve contra sí mismo. Todo ello debe permitir, desde los márgenes hasta el centro, construir un proyecto de sociedad que no solo sea contra la extrema derecha, sino que apunte realmente a la emancipación social de todas las personas.