Estados Unidos: Madre de tres hijos tuvo que encangarse de trabajar sola un restaurante de Burger King

Esta madre de tres hijos de Carolina del Sur tuvo que manejar sola todo un Burger King durante más de 12 horas. Entonces BK respondió.

13 de julio de 2025.-En Columbia, Carolina del Sur, un video de TikTok está circulando por todas partes. Muestra a Nykia Hamilton, madre soltera, dirigiendo incansablemente todo el restaurante ella sola, algo que, según ella, le ha sucedido a menudo, informó Yahoo.com.

En una entrevista, ahora viral, con el medio local de Carolina del Sur, WACH FOX 57, Hamilton afirmó que la dejaban sola repetidamente al frente del restaurante donde trabaja, tomando pedidos, preparando la comida, limpiando y atendiendo el autoservicio sin apoyo. Los turnos a veces pueden durar más de 12 horas, como ocurrió ese día.

"Me estoy perdiendo la vida de mis hijos cuando trabajo tanto", declaró Hamilton a WACH FOX. "Tengo que mantenerlos, pero la verdad es que no tengo tiempo para estar con ellos, y eso me duele mucho". La escasez de mano de obra afecta a las cadenas de comida rápida. A medida que el mercado laboral continúa cambiando tras la pandemia, los restaurantes, especialmente las grandes cadenas de comida rápida, han tenido dificultades para contratar y retener a sus trabajadores.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos., el sector de la hostelería y los servicios de alimentación aún presenta una de las tasas de abandono más altas del país. Salarios bajos, largas jornadas y turnos con escasez de personal son algunas de las razones . En el caso de Hamilton, ella comenta que ha tenido que quedarse hasta tarde o hacer turnos largos sola, lo que la obliga a elegir entre ir a trabajar o estar con sus hijos.

El TikTok original generó una ola de compasión y preocupación, y muchos señalaron que la escasez de personal en las cadenas de comida rápida es cada vez más común: "Alguien así en el McDonald's de Rushes y el Starbucks de Blossom Buffet. Una chica estaba allí sola a las 11 de la noche. ¡Qué miedo!", comentó la usuaria de TikTok Michaila Busbee.

Si bien grandes cadenas como Burger King y McDonald's se han comprometido públicamente a mejorar la retención y la compensación de los trabajadores, historias como la de Hamilton sugieren que esas promesas podrían no siempre llegar a los empleados de primera línea.

La puntuación de retención de empleados de Burger King en el sitio web de calificación y comparación de empresas Comparably se encuentra en el 10% inferior de empresas de tamaño similar.

"Uno de mis empleados renunció y no tenían a nadie más que pudiera venir, así que tuve que trabajar sola todo el turno hasta cerrar", dijo Hamilton.