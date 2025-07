Documento pone en duda las afirmaciones de la Casa Blanca sobre los venezolanos deportados

9 de julio de 2025.- El documento de El Salvador parece socavar la postura que los abogados del Departamento de Justicia y altos funcionarios de Trump han adoptado repetidamente ante un juez en Washington.



Durante los últimos meses, el gobierno de Trump ha insistido en los tribunales que no tiene control sobre los casi 140 inmigrantes venezolanos que deportó a una prisión en El Salvador esta primavera, amparándose en una ley de tiempos de guerra poco utilizada.



Tanto en documentos como en audiencias, funcionarios de Trump han afirmado que, dado que los hombres se encuentran detenidos en El Salvador, el gobierno salvadoreño tiene control sobre su destino. El gobierno ha repetido esta afirmación para argumentar que no tiene autoridad real para repatriar a los inmigrantes.



El lunes, sin embargo, los abogados de los venezolanos presentaron un documento que indica que el gobierno de El Salvador declaró recientemente a las Naciones Unidas que, de hecho, no tiene ninguna responsabilidad legal por ellos. El documento, redactado en respuesta a una investigación de la ONU que examina algunas de las deportaciones, también afirma que el gobierno salvadoreño simplemente estaba siguiendo las órdenes de Estados Unidos al aceptar a los hombres en su sistema penitenciario.



“Las acciones del Estado de El Salvador se han limitado a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado, mediante el cual ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema de justicia y la aplicación de la ley de ese otro Estado”, señala el documento.



“En este contexto”, continúa, “la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes, en virtud de los acuerdos internacionales suscritos y de conformidad con los principios de soberanía y cooperación internacional en materia penal”.