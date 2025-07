(VIDEO) ¿Por Qué Vivir En Portugal Se Ha Vuelto Imposible?

Domingo,06 de julio de 2025. El mundo no se entiende en titulares. Se entiende en contexto.Portugal está cambiando. Lo que antes era un país tranquilo y asequible, hoy sufre una de las mayores crisis habitacionales de Europa. Los alquileres se han disparado. Los sueldos no alcanzan. Y miles de portugueses se ven obligados a abandonar sus propias ciudades.En este vídeo analizamos, con una perspectiva crítica, cómo el turismo masivo, los visados dorados, los nómadas digitales y la inversión extranjera han transformado Lisboa, Oporto y otras regiones del país. ¿Quién se beneficia realmente de este nuevo Portugal? ¿Y qué queda para quienes siempre vivieron allí?El Prisma Global es un canal documental donde la geopolítica, la economía y la historia se entrelazan en relatos visuales intensos, objetivos y profundamente narrativos. Analizamos conflictos, crisis financieras y transformaciones globales con el rigor de una investigación periodística y la tensión de un guión cinematográfico.Aquí no encontrarás teorías vacías ni simplificaciones: cada vídeo es una inmersión en los engranajes ocultos del poder, el dinero y las decisiones que están moldeando el futuro del mundo. Si buscas entender el presente a través del pasado —con contexto, fuentes y profundidad— este es tu lugar.