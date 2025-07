Zohran Mamdani plantea un nuevo camino a los demócratas para hacer frente a Trump

Los primeros cinco meses de gobierno de Donald Trump han sido un secarral para los demócratas, que aún siguen paralizados por la derrota electoral del pasado noviembre. La táctica de "inundar la zona" de la nueva Administración con constantes acciones ejecutivas ha dejado muy poco aire para que el Partido Demócrata siquiera logre responder a todos y cada uno de los anuncios incendiarios que salen por la boca del presidente. Pero en las mismas tres semanas en las que Trump ha logrado cosechar cuatro victorias - el bombardeo a Irán, la limitación de poder de los jueces, la genuflexión de la OTAN ante el 5% de gasto militar y la aprobación de su ley fiscal-, los demócratas han encontrado un atisbo de esperanza en las primarias de Nueva York: Zohran Mamdani.

La irrupción del legislador estatal de 33 años como candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York ha hecho saltar las alarmas entre las filas republicanas y ha sacudido los mecanismos del mismo partido. Mamdani ha despertado a los demócratas de una especie de hibernación postelectoral, ya sea para alegría del sector más a la izquierda o para el estupor del viejo aparato interno. Socialista y abiertamente propalestino, Mamdani ha liderado una campaña desde abajo con propuestas marcadamente progresistas que se desmarcan del actual centrismo por el que apuestan las cúpulas del partido en la segunda era Trump.

La campaña de Mamdani, de hecho, se aleja mucho de la de Kamala Harris durante las presidenciales de 2024 y podría marcar el camino para las elecciones de medio mandato de 2026. El ahora candidato a la alcaldía de Nueva York no tuvo miedo durante el proceso de primarias a apelar directamente a problemas de base como la crisis de la vivienda que se vive en Nueva York ni a posicionarse en contra de la guerra de Gaza. Fue así como logró derrotar al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo (67 años), proveniente del aparato del partido y que contaba con el apoyo de figuras como Bill Clinton e incluso medios como The New York Times.

En contraste con Cuomo, Mamdani es una figura que sale de las organizaciones de base. El alcaldable demócrata es miembro de Demócratas Socialistas de América (DSA, por sus siglas en inglés), una organización que cuenta tan solo con unos 8.000 miembros en la ciudad de Nueva York. Aun así, esto nunca ha sido un impedimento para sus miembros a la hora de ganar elecciones al Ayuntamiento, a la legislatura estatal y, de forma más destacada, el escaño en el Congreso de Alexandria Ocasio-Cortez, quien irrumpió en 2018 al derrotar al congresista demócrata (y presidente del Caucus Demócrata de la Cámara), Joe Crowley.

De hecho, Ocasio-Cortez es una de las figuras que ha apoyado la candidatura de Mamdani desde el minuto uno. Igual que el senador independiente Bernie Sanders. Pero incluso fuera del ala más progresista del partido, el nuevo alcaldable se ha ganado el respeto. La senadora demócrata Elissa Slotkin, una moderada relativa que representa al estado clave de Michigan y es vista como una estrella en ascenso dentro de las filas demócratas, reconoció en una conversación el pasado 26 de junio que, con la victoria de Mamdani, los neoyorquinos habían dejado claras dos demandas.

"La gente, al igual que en noviembre, sigue muy centrada en los costos, la economía y sus propios cálculos de mesa de cocina, y están buscando una nueva generación de liderazgo", afirmó. Sobre la campaña de Mamdani, Slotkin añadió: "Podemos discrepar en algunos temas clave, pero comprender que la gente está preocupada por el presupuesto familiar es algo que une a nuestra coalición".

Otra lección que aprendió Mamdani de la campaña presidencial del 2024 y que aplicó en las primarias neoyorquinas es que importa quién vota y quién no. Un estudio reciente del Pew Research destacaba cómo "una mayor proporción de quienes no votaron en 2020, pero sí lo hicieron en 2024, apoyaron a Trump (54 %) más que a Harris (42 %)". Es por ello que Mamdani se lanzó a registrar nuevos votantes, y tal como señaló The New York Times en los 14 días previos al cierre del plazo de inscripción para las primarias demócratas, unas 37.000 personas se registraron para votar, en comparación con unas 3.000 en el mismo período en 2021. También se lanzó a por el voto joven y logró movilizarlo con éxito.

El relato que aplicó Mamdani para apelar al electorado también bebió del nuevo filón que empezaron a explorar Sanders y Ocasio-Cortez a principios de año con su gira "Luchando contra la Oligarquía". En esta, ambos congresistas dieron con una nueva tecla que también parecía poder dar un nuevo relato a los demócratas para luchar contra Trump: apelar a la oligarquía y el autoritarismo que se está creando bajo esta segunda Administración.

Pero no todas las voces más centristas del partido se han pronunciado igual sobre el triunfo de Mamdani. Algunos sectores -especialmente el establishment demócrata- han advertido que sus políticas económicas más a la izquierda y sus posturas pro-palestinas lo colocan fuera del consenso de los votantes indecisos. "Lo que puede funcionar en Brooklyn no es el camino para los estados en disputa", dijo Kate deGruyter, directora de comunicación del think tank demócrata centrista Third Way. "Y creo que debemos tener eso muy claro".

Hijo de un politólogo indio-ugandés de la Universidad de Columbia y de la cineasta indo-estadounidense Mira Nair, la simple imagen de Mamdani -que además es musulmán- ya supone todo un desafío a la actual Administración donde cada vez se hace más evidente la influencia del nacionalismo cristiano blanco. Al poco de ser declarado alcaldable de la ciudad, los republicanos estallaron en pánico. La congresista Marjorie Taylor Greene reposteó una publicación racista en la que aparecía la estatua de la Libertad cubierta con un burka como una especie de advertencia sobre el futuro de la ciudad si Mamdani llega a ser alcalde.

Incluso el mismo Trump ha amenazado con arrestarlo. "Bueno, entonces tendremos que arrestarlo", dijo el presidente durante la visita al recién inaugurado "Alligator Alcatraz", en Florida. "Mirad, no necesitamos un comunista en este país, pero si tenemos uno, voy a vigilarlo muy de cerca en nombre de la nación". Es la primera vez que el republicano presta tanta atención a una figura demócrata, más allá de los ataques recurrentes contra Ocasio-Cortez. Que Trump haya sobrerreaccionado ante Mamdani también es un indicador de la incomodidad que le provoca su discurso.