Estados Unidos: Cantante 50 Cent criticó el plan del candidato a alcalde Zohran Mamdani para subir los impuestos a los ricos, (le pago para que se vaya)

En resumen

Mamdani propuso un aumento del 2% en los impuestos a los millonarios de la ciudad de Nueva York.

El rapero le ofreció dinero y un boleto para que Mamdani abandonara la ciudad.

28 de junio de 2025.-El rapero 50 Cent criticó duramente al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, por su propuesta de subir los impuestos a los ricos, afirmando que preferiría pagarle para que se fuera de la ciudad, informó IndiaHoy.com.

La estrella del hip hop, cuyo nombre real es Curtis Jackson, arremetió contra él en Instagram el miércoles después de que Mamdani lo mencionara durante una entrevista reciente en The Breakfast Club, donde el recién elegido candidato demócrata a la alcaldía habló sobre gravar a las personas con altos ingresos. Mamdani es hijo de la galardonada cineasta indio-estadounidense Mira Nair.

"¿De dónde salió?

¿De quién es amigo? No me convence este plan. No", escribió 50 Cent en la publicación. Le daré $258,750 y un boleto de ida en primera clase desde Nueva York.

Mamdani, un político de 33 años que recientemente logró una contundente victoria en la contienda demócrata por la alcaldía tras la derrota del exgobernador Andrew Cuomo, presentó su plan fiscal durante la entrevista del 11 de junio. Entre sus propuestas se encontraba un aumento del 2% del impuesto fijo para los neoyorquinos que ganan $1 millón o más al año.

"Sé que si 50 Cent me escucha, no le va a gustar esto", bromeó Mamdani durante el segmento. "No suele gustarle esta política fiscal, pero quiero ser muy claro: son unos 20.000 dólares al año".

El comentario claramente tocó la fibra sensible del rapero, quien, según se informa, tiene una fortuna cercana a los mil millones de dólares. En un comentario posterior, escribió: "¡Yo también le voy a decir al presidente Trump lo que dijo!", acompañado de un emoji de cara pensativa.

La plataforma más amplia de Mamdani incluye aumentar la financiación del transporte público, apoyar a las pequeñas empresas y lo que describió como esfuerzos para "proteger la ciudad de Trump".

Esta no es la primera vez que 50 Cent opina sobre política. El rapero ya se ha pronunciado en contra de las políticas fiscales que considera perjudiciales para las personas con altos ingresos.