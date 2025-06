Estados Unidos: La Senadora Jasmine Crockett (Rep-Dem) cuestionó la supuesta "Visa Einstein" de la primera dama Melania Trump

Credito: Via video

28 de junio de 2025.-La representante Jasmine Crockett (demócrata por Texas) cuestionó la supuesta "visa Einstein" de la primera dama Melania Trump en una audiencia en la Cámara de Representantes el miércoles, informó La Colina (The Hill).

"Les recuerdo que Melania, la primera dama, un modelo —y cuando digo modelo, no me refiero a Tyra Banks, Cindy Crawford o Naomi Campbell— solicitó y recibió una visa EB-1, que significa una visa Einstein. Ahora bien, quienes no lo sepan, les diré cómo se obtiene una visa Einstein", dijo Crockett.

"Se supone que uno debe tener algún tipo de logro significativo, como haber recibido un Premio Nobel de la Paz o un Pulitzer, ser medallista olímpico o tener otras habilidades extraordinarias y un éxito sostenido en ciencias, artes, educación, negocios o deportes. Que yo sepa, la primera dama no tenía ninguno de esos galardones en su haber", añadió la demócrata texana. "No hace falta ser un Einstein para darse cuenta de que aquí las matemáticas no cuadran".

El Washington Post informó que Trump obtuvo una tarjeta verde en 2001 a través del programa de élite EB-1. Este programa ha sido utilizado por investigadores académicos y ejecutivos de empresas multinacionales, así como por personas que han demostrado un "reconocimiento nacional e internacional sostenido", según el Post.

Los comentarios de Crockett se produjeron en medio de una tensión ya creciente sobre la inmigración en Estados Unidos, a medida que el presidente Trump y su administración implementan medidas drásticas contra la inmigración.

Recientemente, la administración Trump ha recurrido más a las redes sociales como una herramienta de seguridad nacional para investigar a los inmigrantes, lo que genera preocupación por la posibilidad de que esta medida tenga un efecto disuasorio en el discurso político en Estados Unidos.

El Departamento de Estado anunció a principios de este mes que reanudaría las entrevistas y el procesamiento de visas para estudiantes extranjeros. Los solicitantes deberán hacer públicas sus cuentas de redes sociales para su verificación o podrían ser denegados.