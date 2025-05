Martes, 27 de mayo de 2025.- Ignacio G. Valdecasas: ¿Nos lleva Europa inevitablemente a la guerra? La realidad de la carrera armamentística.Vamos hacia una economía y un keynesianismo de guerra. Los planes de la Comisión Europea es que la economía europea gire alrededor de la defensa. "Si nos metemos en la senda de la carrera de armamento va a haber guerra", ha explicado Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado.La última esperanza hacia la negociación de paz de Ucrania es la llamada del presidente de EEUU, Donald Trump a su homólogo ruso para presionarle a negociar. Valdecasas ha explicado que se ha acusado al gobierno ruso de tres cosas que no corresponden con la realidad: no querer ir al alto el fuego como se había establecido, la delegación era de bajo nivel y que Putin al no ir mostraba cobardía. "Nadie ha establecido el alto el fuego", pero ya se sabía que a Rusia no le interesaba, solo a quién pierde la guerra.Trump sigue en la misma postura intentando avanzar en la mesa de negociación, Trump pierde los nervios y apuesta por la guerra o deja su papel como mediador. Son los tres escenarios de EEUU, según ha recordado Valdecasas.EEUU va a entrar en conflicto abierto con el mundo con sus aranceles y no puede permitírselo.En EEUU ha habido un cambio esencial con Donald Trump.El convencimiento del Pentágono de que la guerra no se puede ganar ni con el apoyo de EEUU, parece mostrar que EEUU ha llegado a la conclusión de que la guerra la ganará Rusia. "Estamos sepultados por mentiras en la guerra de Ucrania, pero eso es normal, sin mentiras no hay guerra".