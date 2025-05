Desfile del aniversario del Ejército en el cumpleaños de Donald Trump podría costar hasta 45 millones de dólares

Credito: Noticias CBS via video

Credito: Noticias CBS via video

25 de mayo de 2025.-Un desfile militar para conmemorar el aniversario del Ejército el próximo mes, coincidiendo con el cumpleaños del presidente Trump, costaría entre 25 y 45 millones de dólares, según declaró un portavoz del Ejército a CBS News. El precio estimado abarca todo el festival, incluyendo los eventos previos al desfile, informó Noticias de CBS.com.

Se espera que el desfile en Washington, D.C., incluya más de 100 vehículos y miles de soldados que se alojarán en edificios federales. También podría contar con 50 helicópteros, lo que ha impulsado una "amplia coordinación" con la Administración Federal de Aviación (FAA), según el portavoz.

El evento también contará con tanques Abrams, y el ejército planea colocar placas metálicas en las calles de Washington para evitar dañar el pavimento con los vehículos blindados de 54.000 kilos, según informó un funcionario de defensa.

El evento se llevará a cabo como parte de las celebraciones del 250.º aniversario del Ejército el 14 de junio, el mismo día del 79.º cumpleaños del Sr. Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró que el costo será "compartido por el Departamento del Ejército y la Comisión del Semiquincentenario de EE. UU."

"El presidente Trump conmemorará el aniversario del Ejército de los Estados Unidos con un desfile militar que honra a todos los que sirvieron desde la fundación de nuestra gran nación hace 250 años", declaró Kelly. "Ningún evento lo suficientemente grandioso como para expresar adecuadamente nuestra gratitud a los millones de héroes que dieron su vida defendiendo nuestra libertad, pero este desfile será un homenaje digno al servicio, el sacrificio y la abnegación de todos los que han portado el uniforme."

Los informes sobre un posible desfile militar comenzaron a circular el mes pasado. Los planes iniciales, obtenidos por The Associated Press hace dos semanas, contemplaban más de 6.600 soldados, siete bandas y 150 vehículos, incluyendo tanques y vehículos de combate Stryker y Bradley. Sin embargo, en ese momento, el Ejército afirmó que los planes no estaban finalizados.

Trump confirmó los planes a principios de este mes: "Vamos a tener un desfile grande y hermoso", declaró el presidente en el programa "Meet The Press" de NBC.

El presidente también afirmó que el evento no está relacionado con su cumpleaños. Al ser preguntado sobre el costo, Trump afirmó que sería "una miseria comparado con el valor que representaría realizarlo".

"Tenemos los mejores misiles del mundo. Tenemos los mejores submarinos del mundo. Tenemos los mejores tanques del ejército del mundo. Tenemos las mejores armas del mundo. Y vamos a celebrarlo", declaró Trump a NBC News.

Los planes han suscitado algunas críticas por parte de los demócratas. A principios de este mes, el representante Steve Cohen de Tennessee calificó el plan de despilfarro y escribió en una declaración: "El egoísta en jefe quiere que los contribuyentes paguen la factura de un desfile militar en su cumpleaños".