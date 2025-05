Profesor venezolano que está en España, pide respetar a su familia en Venezuela, tras el allanamiento de su hogar

Reproducimos a continuación un video de Instagram emitido por el venezolano Cristofer Correia, que vive en España. En Venezuela fue profesor de la UCAB y tuvo actividades políticas. Aunque ya no vive en el país desde hace 9 meses, denuncia que la casa de su familia fue allanada con una orden de captura para él, pero como no estaba (por encontrarse en el exterior) intentaron llevarse a sus familiares e incautaron objetos del hogar de sus padres, además de haberlos ido a amedrentar al negocio en el que se desempeñan, según su declaración. Los hechos que denuncia son del día 23 de mayo. Pide al Estado venezolano el "cese de las hostilidades" y reclama respeto. Teme por la seguridad de sus padres, de sus hermanos y de su esposa en Venezuela: "¡La familia no se toca!".

Mi nombre es Cristofer Correia y hago este video para exigir que se detenga el hostigamiento a mi familia y para alertar públicamente sobre la seguridad de mis padres, de mis hermanos y de mi esposa.

Quiero para este video denunciar públicamente una situación muy injusta, muy preocupante, que pasamos el día de ayer 23 de mayo 2025, y quiero pedirle al Estado venezolano el cese de una hostilidad y una represión sin sentido.

Ayer fueron a mi casa, la casa de mis padres; sin justificación alguna llegaron con una orden de captura en mi contra y además diciendo que si no estaba yo la orden era llevarse la familia.

Gracias a Dios ellos no estaban allá, sino que estaban trabajando, como todos los días, como toda la vida, y además, ustedes lo saben, yo estoy en España desde hace 9 meses, y la familia no se toca, la familia no se toca.

Se llevaron un montón de cosas, hasta las impresoras, las máquinas de coser y de hacer manualidades de mi mamá, y eso no se hace. Mi mamá dejó una persona que sufre de lupus desde hace más de 30 años, no puede someterse a este tipo de estrés, no está bien.

Mi papá es un hijo de inmigrantes portugueses que no ha hecho otra cosa en toda su vida que partirse el lomo trabajando. Y así, también digo, ayer hasta fueron para la ferretería amedrentando toda la familia y mira… ¡Eso no! ¡Eso no se hace!

Y vuelvo a decirlo: yo estoy en España hace mucho rato y además uno no está haciendo nada raro, y en lo particular, tratando de tener una vida lo más normal posible.

Insisto: ¡No, pana! Con la familia no, con la familia no se metan. ¿Qué es eso? Y, mira, por Dios, de verdad… Uno aquí no cometió ningún delito, tampoco estoy conspirando, ninguna vaina rara… Nada. Haber hecho política no convierte a la gente en delincuente, ser profesor de políticas públicas en la UCAB como he sido los últimos 9 años, no le hace a uno un terrorista, y mucho menos me hace objetivo para que se metan con lo más sagrado que uno tiene, que es la familia.

Así que bueno… ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Ya!