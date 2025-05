Gobierno de Venezuela denunció nueva operación de falsa bandera en el río Cuyuní en la frontera con Guyana

Región Cuyuni-Mazaruni del Esequibo venezolano

17 de mayo de 2025.- Venezuela expresó a las declaraciones de la Fuerza de Defensa de Guyana el 15 de mayo de 2025, mediante las cuales "pretende responsabilizar a Venezuela de supuestos ataques contra tropas guyanesas en el río Cuyuní".



"Todos los registros, informes e indicios recabados por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana demuestran con claridad que tal información no es más que parte de una nueva operación de falsa bandera, orquestada para victimizar al gobierno de Guyana y fabricar tensiones artificiales en la línea de facto.



Estas prácticas, ampliamente repudiadas por la comunidad internacional, forman parte del repertorio de propaganda barata diseñada en los laboratorios del Comando Sur de los EEUU, cuyo verdadero interés es perpetuar el saqueo transnacional sobre el territorio de la Guayana Esequiba.", cita el documento publicado este viernes por el canciller de la República, Yván Gil, a través de sus redes sociales.



En este sentido, el Gobierno sostuvo que no dará importancia a las provocaciones de Irfaan Ali.



"Venezuela no se distraerá con provocaciones ni con mentiras. Nada detendrá el sagrado deber del Estado y del pueblo venezolano de avanzar hacia las elecciones del próximo 25 de mayo, en las que serán elegidas democráticamente las autoridades del Estado de la Guayana Esequiba, conforme a la voluntad popular expresada de manera contundente el pasado 3 de diciembre de 2023", señala el texto.



Para finalizar, Venezuela ratificó "su compromiso con la paz, la soberanía y la integridad territorial. Defenderemos con firmeza y dignidad los derechos históricos que nos legaron nuestros libertadores".